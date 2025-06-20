林芳郁失智 亞東院長：參與照顧過程很感動也很不捨

曾任台大、北榮、亞東3家醫院院長，心臟外科權威林芳郁罹失智症，整形外科醫師妻子林靜芸撰書分享照護歷程。從林芳郁手上接下院長職務，亞東醫院院長邱冠明說，林院長在任期最後，開始變得比平時寡言等細微變化，身為學生，他與師母討論如何照顧老師，深刻體認「良好關係不只有正面，也有相對負面的衰弱過程，參與照顧過程，很感動也很不捨。」

邱冠明在台大醫學系時，林芳郁是心臟外科主任，師生關係長達30多年。邱冠明說，林芳郁教授是他入行時的老師，規畫轉換跑道時，也是林老師給予方向，他雙親都罹患失智症，深感失智照護艱辛，師母是專業人士，有充足資源，為大眾做了最佳示範，可惜「一般民眾未必跟得上」，就連他身為醫師，都自認無法向師母一樣貼身照顧另一半。

邱冠明表示，雖然罹病不幸，但林芳郁院長得到充足照顧資源，職場上學生都很關心老師病情，家中有太太照顧，老師雖然失智，但身體還算硬朗，師母近年維持每季帶老師出國旅遊，每次出國都需要3位照顧者同行，24小時輪班照顧，不過，即使照顧資源完整，仍改變不了病情，「嚴重失智，對家庭、社會而言，是沉重負擔。」

林芳郁任期最後，已出現細微變化。邱冠明表示，林院長雖變得寡言，有相關症狀，但一個院內有良好制度，就像古時王朝，皇帝不上朝，文官體系還是可維持國家運作，這也是他當時身為學生重任，「每個人都可能暫時性請病假、調養，都有需要離開崗位時候。」接任院長後，正好是新冠疫情三級警戒，雖與林院長互動較少，但從院長眼神中，仍可知道他期待自己把事情做好、做對。

邱冠明說，失智症將是老年化社會普遍狀況，國內有各項癌症篩檢等措施，急性症狀一一被克服，「生命中攔路虎被解決，民眾餘命延長」，但後續生活品質，仍需要大家一起努力，基因、遺傳生物學上退化現實，終究抵抗不了，首要之務是讓社會對失智症議題保持關心、保持興趣，建立失智、長輩早療等支持系統，發現早期症狀就盡快處理，生命末期、善終選項等也要盡早討論。