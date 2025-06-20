九旬嬤罹子宮內膜癌經常出血 達文西手術精準摘除腫瘤

91歲江姓阿嬤下體不正常出血近1年，家人得知後，趕緊帶阿嬤到童綜合醫院就醫檢查，經婦產部問診並進行陰道超音波檢查後，發現阿嬤的子宮內膜增生，且厚度約1.5公分，高度懷疑阿嬤罹患了子宮內膜癌，經內膜採樣確認後，再進行斷層掃描檢查為子宮內膜癌，建議安排手術治療。

婦產部主任醫師劉錦成表示，阿嬤原本聽聞要手術非常擔心與害怕，一度拒絕手術，為降低術後疼痛、預後成效更好，經建議可使用達文西機械手臂設備進行微創手術，透過家屬向阿嬤解釋並勸說後，進行達文西婦癌分期手術，將全子宮併輸卵管與卵巢全切除及淋巴摘除手術，並送病理化驗確認為子宮內膜癌，術後恢復良好，術後住院3天即返家休養。

醫師劉錦成指出，台灣婦科癌症目前以子宮內膜癌發生率最高，其次是子宮頸癌與卵巢癌。子宮內膜癌是從子宮最內層所長出來的惡性腫瘤細胞，初期症狀是出現非經期陰道出血症狀，逐漸會發生解尿疼痛、性交疼痛或骨盆疼痛等狀況，常見發生於停經後婦女，但仍有經期的婦女出現經期紊亂、經血異常或量大、持續陰道出血或出現紅色分泌物等，都應找專科醫師就醫檢查。