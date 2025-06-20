桃機飛安宣導起跑 解謎任務學飛安 抽不限航點來回機票

暑假出國旅遊旺季即將到來，為提升旅客飛航安全意識，機場公司自6月16日起至8月31日舉辦「飛向雲端守護平安」實境解謎遊戲，透過「行李安全規定」、「飛航禁限區說明」及「機場周邊強光使用規範」三大主題情境題目，將飛安知識透過互動遊戲傳遞給旅客，邀請民眾一同動腦過關，建立正確飛安觀念安心出國，還有機會抽中不限航點來回機票。

機場公司表示，桃園機場2025年1至5月客運量為1957萬人次，已達2019年同期之96.5%，在國際航空旅運持續熱絡趨勢下，更凸顯飛航安全的重要性，違反飛安規定不僅造成潛在風險，將面臨罰鍰，也常是影響通關效率的原因之一，例如防風打火機及手持式風扇為常見安檢危險（安）物品，依「民用航空法」第43條規定，違者可處2萬至10萬元罰鍰；於機場周邊施放無人機，最高可處150萬元罰鍰。機場公司呼籲，遵守飛安規定不僅維護飛航安全，更有助於加快旅客通關速度，升級旅行體驗。

本次活動設於第二航廈出發大廳服務台後方，參與者掃描現場QR Code並加入官方 LINE 帳號，即可展開任務，與遊戲關主「桃醬」挑戰「行李安全規定」、「飛航禁限區說明」及「機場周邊強光使用規範」三大主線任務關卡，完成可獲數位抽獎券。除主線任務外，另規劃有集章活動，於第一、第二航廈領取實體明信片，完成集章於LINE輸入卡片指令碼，可再獲一張抽獎券。機場公司亦於管制區內A1、B1、C6及D5候機室設置專屬關卡，供通過安檢的旅客挑戰，完成後可再獲得一張專屬抽獎券，參與限定抽獎。無法親臨機場的民眾，也可加入官方Line帳號參與線上關卡，完成任務同樣可獲抽獎券，歡迎踴躍參加。