快訊

恩師醫術醫德兼備 陳志金憶林芳郁對病患1舉動：我默默學下這習慣

他開小米汽車狂被警告20次疲勞駕駛！超糗實測「眼睛太小」被系統誤判

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

桃機飛安宣導起跑 解謎任務學飛安 抽不限航點來回機票

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
桃園機場「飛向雲端守護平安」除主線任務外，另規劃有集章活動，於第一、第二航廈領取實體明信片，完成集章於LINE輸入卡片指令碼，可再獲一張抽獎券。圖／機場公司提供
桃園機場「飛向雲端守護平安」除主線任務外，另規劃有集章活動，於第一、第二航廈領取實體明信片，完成集章於LINE輸入卡片指令碼，可再獲一張抽獎券。圖／機場公司提供

暑假出國旅遊旺季即將到來，為提升旅客飛航安全意識，機場公司自6月16日起至8月31日舉辦「飛向雲端守護平安」實境解謎遊戲，透過「行李安全規定」、「飛航禁限區說明」及「機場周邊強光使用規範」三大主題情境題目，將飛安知識透過互動遊戲傳遞給旅客，邀請民眾一同動腦過關，建立正確飛安觀念安心出國，還有機會抽中不限航點來回機票。

機場公司表示，桃園機場2025年1至5月客運量為1957萬人次，已達2019年同期之96.5%，在國際航空旅運持續熱絡趨勢下，更凸顯飛航安全的重要性，違反飛安規定不僅造成潛在風險，將面臨罰鍰，也常是影響通關效率的原因之一，例如防風打火機及手持式風扇為常見安檢危險（安）物品，依「民用航空法」第43條規定，違者可處2萬至10萬元罰鍰；於機場周邊施放無人機，最高可處150萬元罰鍰。機場公司呼籲，遵守飛安規定不僅維護飛航安全，更有助於加快旅客通關速度，升級旅行體驗。

本次活動設於第二航廈出發大廳服務台後方，參與者掃描現場QR Code並加入官方 LINE 帳號，即可展開任務，與遊戲關主「桃醬」挑戰「行李安全規定」、「飛航禁限區說明」及「機場周邊強光使用規範」三大主線任務關卡，完成可獲數位抽獎券。除主線任務外，另規劃有集章活動，於第一、第二航廈領取實體明信片，完成集章於LINE輸入卡片指令碼，可再獲一張抽獎券。機場公司亦於管制區內A1、B1、C6及D5候機室設置專屬關卡，供通過安檢的旅客挑戰，完成後可再獲得一張專屬抽獎券，參與限定抽獎。無法親臨機場的民眾，也可加入官方Line帳號參與線上關卡，完成任務同樣可獲抽獎券，歡迎踴躍參加。

桃園機場「飛向雲端守護平安活動」自即日起至8月31日全天候開放，主要活動皆設於管制區外，歡迎所有到訪桃園機場的民眾共同參與，加入官方 LINE 帳號即刻啟動挑戰，輕鬆學習飛安知識，為暑假旅程增添更多樂趣與意義。

機場公司自6月16日起至8月31日舉辦「飛向雲端守護平安」實境解謎遊戲，活動設於第二航廈出發大廳服務台後方，歡迎民眾掃描現場QR Code加入官方 LINE 帳號展開任務，輕鬆學習飛安知識。圖／機場公司提供
機場公司自6月16日起至8月31日舉辦「飛向雲端守護平安」實境解謎遊戲，活動設於第二航廈出發大廳服務台後方，歡迎民眾掃描現場QR Code加入官方 LINE 帳號展開任務，輕鬆學習飛安知識。圖／機場公司提供
桃園機場飛安宣導活動透過「行李安全規定」、「飛航禁限區說明」及「機場周邊強光使用規範」三大主題情境題目，將飛安知識透過互動遊戲傳遞給旅客。圖／機場公司提供
桃園機場飛安宣導活動透過「行李安全規定」、「飛航禁限區說明」及「機場周邊強光使用規範」三大主題情境題目，將飛安知識透過互動遊戲傳遞給旅客。圖／機場公司提供
桃園機場飛安宣導活動，邀請民眾一同動腦過關，建立正確飛安觀念安心出國，還有機會抽中不限航點來回機票。圖／機場公司提供
桃園機場飛安宣導活動，邀請民眾一同動腦過關，建立正確飛安觀念安心出國，還有機會抽中不限航點來回機票。圖／機場公司提供

飛安 桃園機場

延伸閱讀

台中國際機場新航線陸續增加 市區聯外交通仍有不足

第三航廈趕工中！桃園機場要追新加坡？關鍵差距藏在「這一項」

桃機白牌車拒檢釀外籍客跳車傷 航警、桃園分署祭對策

機場白牌黃牛亂象多！桃園分署與航警局祭對策

相關新聞

舊衣回收箱的秘密...年賺2千萬 卻有一大困擾

北市日前發生有人爬進舊衣回收箱受困，其實裡頭回收的舊衣經再利用，有助於增加社福團體的營收。北市現有48家社福團體在轄內道...

新生兒腸病毒威脅大 羅一鈞提醒：授乳母親若有症狀別餵母乳

由於近期新生兒腸病毒重症個案多，並且已釀4死都是感染伊科病毒11型，疾管署連續兩日開會，疾管署發言人羅一鈞表示，這波疫情...

持續酷熱明迎「夏至」 午後仍雷陣雨 氣象署曝高溫原因

未來1周是非常典型的夏季天氣型態，中央氣象署預報員官欣平表示，就是偏向近中午的時候高溫炎熱，留意氣象署發布的高溫資訊和區...

影／鐵路便當魚丸驚見塑膠片！南市衛生局稽查工廠環境多項缺失

有民眾反映鐵路便當內菜色中香菇虱目魚丸疑似有塑膠片異物疑慮，經查香菇虱目魚丸供應商為台南市業者，台南市衛生局昨天派員查核...

日本禿頭鯊現蹤碧潭堰 新店溪生態水準再升級

碧潭堰以獨特的三排四轉折魚道，打造讓眾多魚類可以順暢洄游的生態廊道。新店溪清澈水質不僅提供魚類生存所需的充足溶氧，同時讓...

影／好消息！台南安平、澎湖馬公航線下7月8日復航 船型、票價曝

台南安平至澎湖馬公航線何時可恢復？台南市議員李啟維今天上午在市議會質詢時，帶來好消息，歷經長期爭取與市府積極協調，台南安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。