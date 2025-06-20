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太平洋上空奇怪移動光點 專家研判是飛機

中央社／ 台東縣20日電

觀光署東管處設置在花蓮豐濱大石鼻山的即時影像鏡頭，昨晚捕捉到在太平洋海面上空的奇怪移動光點，引起民眾好奇。天文專家劉志安研判是飛機移動，且正面朝向鏡頭。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處長林維玲昨晚在臉書貼出影片，設置在花蓮縣豐濱鄉海邊大石鼻山風景區的即時影像鏡頭，拍攝到太平洋海面上空一個光點由南往北移動，接著停滯，光點變大，不久後消失。

「奇怪移動的光點？誰能解惑？」林維玲在貼文提到，「原本看它移動的樣子，還以為是一般商用低軌衛星，只是怎會變大變亮。」

林維玲今天接受中央社記者電話訪問表示，發生時間是昨天晚間7時21分至22分間，剛開始以為是低軌衛星，但疑惑怎麼會變大，又想說會不會是月亮，可是光點移動速度比月亮快，且從小逐漸變大，況且昨晚是農曆24日，也不會有大月亮，於是將影片放上網路求解。

有民眾留言表示，「好亮的不明飛行物體」、「不明飛行物，我們也看過幾次，我就一直懷疑為什麼東海岸一直有不明飛行物」。

台北市天文協會理事長劉志安留言表示，「這通常是迎面而來的飛機」。他說明，飛機由遠而近、飛行的過程有些弧度，當飛機慢慢轉彎，飛機燈正對到攝影機時亮度最亮，接著慢慢偏離時亮度逐漸降低。

劉志安接受中央社記者電話訪問表示，從影片初步研判應該是飛機飛行軌跡，過去也有發現類似狀況，用望遠鏡觀察後確定是飛機。

飛機 花蓮 影片

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