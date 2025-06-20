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7月新制上路 國軍搭國籍航空優先登機 颱風增1預報服務

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
民航局推動「國籍航空業者提供軍人優先登機服務」，這項活動表達對國軍辛勞的敬意，也響應賴清德總統敬軍愛軍的理念。本報資料照片
民航局推動「國籍航空業者提供軍人優先登機服務」，這項活動表達對國軍辛勞的敬意，也響應賴清德總統敬軍愛軍的理念。本報資料照片

再過幾天2025年就要過一半了，交通部7月起也將推動2項新制，其中颱風警報期間辦理「濱海鄉鎮風力預報」服務，國籍航空公司也將自7月起提供軍人優先登機服務。

交通部表示，中央氣象署為提升颱風風災預警能力，氣象署自今年颱風季於颱風警報期間新增辦理「濱海鄉鎮風力預報」服務，並於颱風警報期間之縣市首長視訊連線會議，加強說明內陸與濱海風力差異。該服務已於去年颱風警報期間縣市連線會議中完成試辦。 今年7月起， 颱風警報期間也辦理「濱海鄉鎮風力預報」服務。

同樣也是自今年7月起中華、長榮、星宇、台虎、華信及立榮6家國籍航空公司，於台灣出發之國際線航班提供現役軍人優先登機服務。

颱風 警報 國籍航空

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