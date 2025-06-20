3天2例龜殼花蛇吻 雙和醫院一度缺血清 疾管署當晚調度補足庫存
每年約有近千人遭到毒蛇咬傷，其中4至8月蛇毒旺季，有急診醫師在臉書發文指出，3天內就碰到兩名患者遭龜殼花咬傷，已經把蛇毒血清用完。疾管署發言人羅一鈞指出，國內血清庫存充足無虞，15日雙和醫院確實有發生庫存用完，用其他醫院調用血清，並且當日晚上已由國衛院供應30劑血清，目前庫存無虞。
臉書粉絲專頁「超級白急診醫師」17日貼文表示，急診所在地區附近算市區，不常有毒蛇咬傷的案例，通常1至2年才會有一例。但3天內就有兩例遭龜殼花咬傷，「被咬的人還都把蛇帶來急診的機率有多低」。醫院庫存的龜殼花血清全部用完。
羅一鈞說，國內抗龜殼花／赤尾鮐蛇毒血清庫存量仍有5134劑，年使用量2457劑，上周使用35劑，庫存仍充足無虞，可使用一年半以上，且國衛院仍會繼續生產。各醫療院所可利用疾管署網站SMIS系統查詢，全國各醫院的抗血清庫存種類並進行鄰近醫院間的調貨；若情況緊急，疾管署會請國衛院直接出貨，或醫院直接到國衛院疫苗廠提領。
羅一鈞表示，雙和醫院15日因多名病患用完庫存，曾經向萬芳醫院調用8劑抗血清後，當日反映已無抗龜殼花及赤尾鮐抗血清庫存，疾管署隨即連絡國衛院冷藏包裝30劑該血清以借貨型式先行供應，當日晚間雙和醫院就補足庫存。另外16日疾管署也回補萬芳醫院調度的抗血清。
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