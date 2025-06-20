1張圖看中緯度的暖海水 鄭明典：今年似再現 很可能成新常態

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出海表面溫度距平圖，「中緯度的暖海水」，他表示，距平是實際海溫減去氣候平均海溫。圖中暖色系代表實際海溫比氣候平均高，冷色系代表實際海溫比氣候值低。去年日本周邊暖海水異常偏高，今年似乎會再重現，然後很可能就是新常態了。

鄭明典表示，過去這個冬季，北極冷空氣頻頻出海影響日、韓，該區的海水也一度比氣候值明顯偏低。隨著冷空氣退去，海溫逐漸上升，這一區的海溫上升的比氣候平均快，因此海溫距平就逐漸轉正值，而且是很顯著的正值。