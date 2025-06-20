快訊

恩師醫術醫德兼備 陳志金憶林芳郁對病患1舉動：我默默學下這習慣

他開小米汽車狂被警告20次疲勞駕駛！超糗實測「眼睛太小」被系統誤判

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

1張圖看中緯度的暖海水 鄭明典：今年似再現 很可能成新常態

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
此圖為海表面溫度「距平」，距平是實際海溫減去氣候平均海溫。圖中暖色系代表實際海溫比氣候平均高，冷色系代表實際海溫比氣候值低。鄭明典說，去年日本周邊暖海水異常偏高，今年似乎會再重現，然後很可能就是新常態了。圖／取自鄭明典臉書
此圖為海表面溫度「距平」，距平是實際海溫減去氣候平均海溫。圖中暖色系代表實際海溫比氣候平均高，冷色系代表實際海溫比氣候值低。鄭明典說，去年日本周邊暖海水異常偏高，今年似乎會再重現，然後很可能就是新常態了。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局鄭明典在臉書PO出海表面溫度距平圖，「中緯度的暖海水」，他表示，距平是實際海溫減去氣候平均海溫。圖中暖色系代表實際海溫比氣候平均高，冷色系代表實際海溫比氣候值低。去年日本周邊暖海水異常偏高，今年似乎會再重現，然後很可能就是新常態了。

鄭明典表示，過去這個冬季，北極冷空氣頻頻出海影響日、韓，該區的海水也一度比氣候值明顯偏低。隨著冷空氣退去，海溫逐漸上升，這一區的海溫上升的比氣候平均快，因此海溫距平就逐漸轉正值，而且是很顯著的正值。

鄭明典 氣象局 日本

延伸閱讀

蝴蝶仍輕颱上限、結構很完整 鄭明典曝關鍵原因

昨有地震今又恐大雨 鄭明典：近日避免前往山區

蝴蝶颱風最快今生成 鄭明典：高低層分離 強度發展可能受限

今天還是悶熱 鄭明典：強勁潮濕空氣接近 晚上影響2地

相關新聞

舊衣回收箱的秘密...年賺2千萬 卻有一大困擾

北市日前發生有人爬進舊衣回收箱受困，其實裡頭回收的舊衣經再利用，有助於增加社福團體的營收。北市現有48家社福團體在轄內道...

新生兒腸病毒威脅大 羅一鈞提醒：授乳母親若有症狀別餵母乳

由於近期新生兒腸病毒重症個案多，並且已釀4死都是感染伊科病毒11型，疾管署連續兩日開會，疾管署發言人羅一鈞表示，這波疫情...

持續酷熱明迎「夏至」 午後仍雷陣雨 氣象署曝高溫原因

未來1周是非常典型的夏季天氣型態，中央氣象署預報員官欣平表示，就是偏向近中午的時候高溫炎熱，留意氣象署發布的高溫資訊和區...

影／鐵路便當魚丸驚見塑膠片！南市衛生局稽查工廠環境多項缺失

有民眾反映鐵路便當內菜色中香菇虱目魚丸疑似有塑膠片異物疑慮，經查香菇虱目魚丸供應商為台南市業者，台南市衛生局昨天派員查核...

日本禿頭鯊現蹤碧潭堰 新店溪生態水準再升級

碧潭堰以獨特的三排四轉折魚道，打造讓眾多魚類可以順暢洄游的生態廊道。新店溪清澈水質不僅提供魚類生存所需的充足溶氧，同時讓...

影／好消息！台南安平、澎湖馬公航線下7月8日復航 船型、票價曝

台南安平至澎湖馬公航線何時可恢復？台南市議員李啟維今天上午在市議會質詢時，帶來好消息，歷經長期爭取與市府積極協調，台南安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。