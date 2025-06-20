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持續酷熱明迎「夏至」 午後仍雷陣雨 氣象署曝高溫原因

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
近期天氣炎熱，各地都有31度以上高溫，甚至來到35度以上。本報資料照片
近期天氣炎熱，各地都有31度以上高溫，甚至來到35度以上。本報資料照片

未來1周是非常典型的夏季天氣型態，中央氣象署預報員官欣平表示，就是偏向近中午的時候高溫炎熱，留意氣象署發布的高溫資訊和區域，避免熱傷害，降雨部分就是下午會有比較明顯的午後雷陣雨發生。

官欣平表示，目前台灣上空、比較偏向東側的洋面上雲量偏少，是太平洋高壓主要影響範圍。最近幾天高壓會有一些往東移或往西，但是都是比較涵蓋在台灣範圍內，所以台灣都是受到太平洋高壓影響為主，天氣相對其他時間比較穩定一點。不過，由於是在太平洋高壓邊緣，其實還是會受到一些些水氣影響。

官欣平說，北方還是有些鋒面，但侷限在偏北位置。高壓影響，台灣附近吹西南風，但是隨時間推移，高壓又會有緩慢靠過來的趨勢，所以又會從西南風轉成偏南風、東南風。下周三、下周四高壓靠近之後，接著會緩慢往北推，偏南邊的低壓帶會開始慢慢上來，所以水氣逐漸影響台灣地區。

今天的天氣變化，官欣平表示，高溫、午後雷陣雨，今天高溫區域主要還是以雙北地區、彰化、嘉義以南一些偏向內陸區塊，以及偏向花東交界處，可能都有些高溫情形。下午的午後雷陣雨部分，主要還是集中在山區，但是比較偏向中部以北區域，像是大台北、南投、高屏地區，降雨有擴及平地趨勢，降雨比較大的還是以各地山區為主。

官欣平表示，今天到明天西半部山區中午過後有些局部大雨發生的可能性，下雨時間有可能比較晚一點。但是在晚上8、9時之後，後續在深夜到清晨這段時間，雨量比較少的。今天、明天還是有些南風偏東南風的分量，所以偏東南部、恆春半島偶爾還是有些降雨，但是不多。

官欣平說，清晨這段期間，由於偏南風到西南風，有海陸風的作用，中南部地區、特別是沿海，未來這幾天都有可能會有一些零星降雨發生。

未來1周降雨趨勢，官欣平表示，未來1周都是比較偏南風、西南風的轉換，午後熱對流的區域也會有一點點改變，不過改變範圍並不多。今天、明天的午後雷陣雨比較明顯，西半部地區中午過後可能有局部大雨發生機率。今天、明天有比較偏向東南風的分量，但是周日、下周一逐漸轉成偏西南風，所以今天、明天主要是東南部、恆春半島清晨容易降雨情形，明後天趨向中南部清晨有些降雨了。

官欣平表示，午後雷陣雨的範圍依舊以山區為主，但是比較偏向大台北地區、各地山區明天至下周一是降雨範圍。下周二、下周三整體環境偏西南風，午後熱對流降雨範圍可能在西半部地區、東半部山區。

官欣平說，下周三、下周四環境轉成偏南風，南邊的低壓帶可能有北抬趨勢，南部地區下周四開始有些局部短暫陣雨可能會發生，就不侷限在中午過後。但依目前的預報資料，還是以各地午後雷陣雨為主。

明天就是24節氣的「夏至」，關於未來1周高溫趨勢，官欣平表示，近期就是炎熱，各地都有31度以上高溫，甚至來到35度以上，最熱地區看起來以中部以北的表現最明顯，主要原因除了太平洋高壓影響，白天晴朗、雲量比較少，以及多少有沉降作用，所以中南部近山區、雙北都市區都是相當炎熱，基本上沒有太大變化。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 恆春

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