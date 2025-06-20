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影／鐵路便當魚丸驚見塑膠片！南市衛生局稽查工廠環境多項缺失

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民眾反映在鐵路便當菜色中的香菇虱目魚丸內，疑似發現塑膠片異物，台南市政府衛生局接獲通報後，派員稽查該款魚丸供應商。圖／台南市衛生局提供
民眾反映在鐵路便當菜色中的香菇虱目魚丸內，疑似發現塑膠片異物，台南市政府衛生局接獲通報後，派員稽查該款魚丸供應商。圖／台南市衛生局提供

有民眾反映鐵路便當內菜色中香菇虱目魚丸疑似有塑膠片異物疑慮，經查香菇虱目魚丸供應商為台南市業者，台南市衛生局昨天派員查核，疑似業者拆卸原料外包裝時，部分小段透明塑膠包材落入。

台南市衛生局強調，製造業者應落實自主管理，食材包材拆包時，從業人員應妥善操作，避免異物或包材碎片掉落。

經查現場作業環境不符食品良好衛生規範準則，發現包括作業區風扇不潔、魚丸未離地放置、原料凍庫結霜、成品凍庫冷凝水滴落，以及食材未覆蓋等多項缺失。衛生局已要求業者於6月26日前完成改善，並落實員工教育訓練與異物檢查機制。倘若複查不合格，將依法可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局強調，依據食品安全衛生管理法第8條規定，食品從業人員、作業場所與設施皆應符合良好衛生規範，違反者經限期未改善，將依法處以6萬元以上、2億元以下罰鍰；情節重大者，甚至可命其歇業、停業或廢止登記，且一年內不得再申請重新登錄。民眾若有任何食品安全衛生問題，可撥打0800-285000。

民眾反映在鐵路便當菜色中的香菇虱目魚丸內，疑似發現塑膠片異物，台南市政府衛生局接獲通報後，派員稽查該款魚丸供應商。圖／台南市衛生局提供
民眾反映在鐵路便當菜色中的香菇虱目魚丸內，疑似發現塑膠片異物，台南市政府衛生局接獲通報後，派員稽查該款魚丸供應商。圖／台南市衛生局提供
民眾反映在鐵路便當菜色中的香菇虱目魚丸內，疑似發現塑膠片異物，台南市政府衛生局接獲通報後，派員稽查該款魚丸供應商。圖／台南市衛生局提供
民眾反映在鐵路便當菜色中的香菇虱目魚丸內，疑似發現塑膠片異物，台南市政府衛生局接獲通報後，派員稽查該款魚丸供應商。圖／台南市衛生局提供
民眾反映在鐵路便當菜色中的香菇虱目魚丸內，疑似發現塑膠片異物，台南市政府衛生局接獲通報後，派員稽查該款魚丸供應商。圖／台南市衛生局提供
民眾反映在鐵路便當菜色中的香菇虱目魚丸內，疑似發現塑膠片異物，台南市政府衛生局接獲通報後，派員稽查該款魚丸供應商。圖／台南市衛生局提供

衛生局 異物 台南

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