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71歲翁罹患複雜性冠狀動脈疾病 多種手術搶回一命

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
71歲病患接受心導管檢查，顯示多條血管嚴重狹窄(箭頭處)。圖／大千綜合醫院提供
71歲病患接受心導管檢查，顯示多條血管嚴重狹窄(箭頭處)。圖／大千綜合醫院提供

71歲謝姓老翁連續兩天嚴重胸悶和呼吸困難到大千綜合醫院急診，檢查發現為急性心肌梗塞，後續又併發多重器官衰竭。醫療團隊緊急安排為他裝置葉克膜，並進行複雜性心導管冠狀動脈整型術，順利穩住病情。老翁出院後回診追蹤，已可自行走進診間，感謝醫療團隊讓他從鬼門關走回來。

大千心臟內科醫師羅健賢表示，這名病患的心導管檢查顯示冠狀動脈左主幹與3條血管都嚴重狹窄，如果要做導管置放支架風險很高，因此建議接受風險較低的冠狀動脈繞道手術，但病患不願意。

不料，病患接連併發急性肺水腫、急性腎衰竭，甚至心因性休克，因此緊急裝置葉克膜並做複雜性心導管冠狀動脈整型術，以刀片氣球整型術切割血管壁上的斑塊，使血管更容易擴張，手術中同時放置6支塗藥支架治療。

患者術後第2天移除葉克膜、一周後脫離呼吸器、12天後轉入一般病房繼續藥物治療、血液透析，以床邊復健幫助體力恢復，終於在第28天順利出院返家；後續腎功能也逐漸恢復，術後3個月已不需再洗腎。

羅健賢指出，複雜的冠狀動脈疾病像是多處血管狹窄或阻塞、血管分支複雜等，是無法透過單純的氣球擴張或支架植入來治療。因此，需要以複雜性心導管冠狀動脈整型術，也就是利用心導管搭配特殊技術，包括刀片氣球整型術、冠狀動脈旋磨術、血管內震波氣球擴張術來治療。手術具有侵入性小、恢復快、提高治療效果等優點，但手術仍存在一定風險，因此需要醫師更精細的手術技巧及術後專業的照護，才能有更高的成功率並降低手術風險。

他提醒，急性心肌梗塞常見嚴重胸悶甚至胸痛、呼吸困難且合併冒冷汗等症狀，務必要盡速就醫接受治療，才能將生命威脅降至最低。

羅健賢醫師表示，複雜性心導管冠狀動脈整型術可針對複雜的冠狀動脈疾病做治療。圖／大千綜合醫院提供
羅健賢醫師表示，複雜性心導管冠狀動脈整型術可針對複雜的冠狀動脈疾病做治療。圖／大千綜合醫院提供

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