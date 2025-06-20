舊衣回收箱的秘密...年賺2千萬 卻有一大困擾

北市日前發生有人爬進舊衣回收箱受困，其實裡頭回收的舊衣經再利用，有助於增加社福團體的營收。北市現有48家社福團體在轄內道路設置1169個舊衣回收箱，有單位坦言收入變少，近期亂象頻傳，大嘆收衣服還要收垃圾。

舊衣回收箱設置者需為社會局核准立案、符合人民團體法或經全國身心障礙福利服務機構評鑑為乙等含以上者，可在公有土地或非公有土地而供公眾通行的都市計畫道路範圍內設置，經環保局審查通過得營運，每家分別可設置18至40個不等，許可營運期為3年。

2019年至2022年獲環保局設置許可共50家，2022年至2025年則有48家，近3年舊衣回收分別為近3700噸、2863噸、3161噸，創造收益則有1901萬元、1995萬元、2166萬元收益。今年第1季也已回收1107多噸舊衣，創造588萬元收益。

舊衣回收箱收受衣服、褲子、外套、圍巾等衣物，但鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭等屬於不可捐贈類。

財團法人育成社會福利基金會執行長賴光蘭表示，北市推行垃圾不落地，有民眾沒來得及追上垃圾車，就會把垃圾擺在舊衣回收箱旁，她大嘆收衣服還要收垃圾，近期更有人把廢水、髒物、垃圾塞進去，使得回收作業更難處理，籲大家環保愛地球之虞，不要投入棉被、玩具、書籍、物品等。

賴光蘭說，舊衣回收對居民和社福團體都有好處，社福團體透過再利用就能多一份收入，照顧身障朋友，但近年收入愈來愈少，仍不無小補。然而，舊衣回收箱設置不易，儘管已選擇具有隱蔽性、不妨礙交通的地點，有時遇到民眾反映有礙觀瞻就得再移動。

北市議員秦慧珠分享，現今社會型態與不同於早期，會將舊衣放到舊衣回收箱的人和數量愈來愈少。她觀察，過往衣服都是高單價，尤其冬衣穿不壞，樣子過時但衣況還很好，民眾會送到舊衣回收箱，隨著近年快時尚流行，衣服單價低，數百元至1、2千元，民眾認為沒回收價值，可能就丟掉或送人。

秦慧珠也提到，目前舊衣回收管道多，民眾不見得只有舊衣回收箱可選擇，直接捐到醫院、社福團體、甚至里長都有。此外，許多社團、醫院、社區會舉辦二手衣拍賣，有些單位更是免費捐贈，例如每年台安醫院會將善心人士捐贈的二手衣再送給需要的人。