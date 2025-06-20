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影／好消息！台南安平、澎湖馬公航線下7月8日復航 船型、票價曝

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南安平至澎湖馬公交通船航線確定將於7月8日復航，為可搭載150人的「雙吉福氣號」。圖／台南市觀旅局提供
台南安平至澎湖馬公交通船航線確定將於7月8日復航，為可搭載150人的「雙吉福氣號」。圖／台南市觀旅局提供

台南安平至澎湖馬公航線何時可恢復？台南市議員李啟維今天上午在市議會質詢時，帶來好消息，歷經長期爭取與市府積極協調，台南安平至澎湖馬公交通船航線確定將於7月8日正式復航，船名為「雙吉福氣號」，為目前經營台南將軍港至澎湖南方四島的同一業者。

台南市政府觀光旅遊局局長林國華表示，備受關注的「台南安平－澎湖馬公」海上航線，將於7月8日（周二）正式首航，採每周兩班固定航班制度，分別於每周二與周五對開，由安平港出發直航馬公港，全程航行時間約2.5小時，搭乘人數為150人。

林國華指出，首航票價暫定為單程1200元，未來將與旅行社攜手推出結合跳島行程的套裝優惠，鼓勵民眾參與台南至澎湖的多元旅遊體驗，期盼藉此穩定航線營運、帶動觀光人潮。有關票價、行程與購票方式等相關細節，台南市政府預計將於6月26日召開記者會正式對外說明。

李啟維指出，此航線對兩地鄉親而言意義重大，不僅歷史上台南與澎湖關係密切，雙方往來也頻繁，交通便捷性尤為重要。他特別感謝局長在爭取過程中持續與他保持聯繫，親自洽談推動此航線重啟。

他強調，此航線復航不只是交通利多，也象徵兩地深化交流與合作，呼籲市民朋友多加利用、共同支持，讓這條便利的航線穩定經營。日前台南市議會和澎湖縣議會剛締結友好協定，此時復航別具意義。

此外，李啟維也特別關切交通船票價的合理性，他表示，市民若從台南搭船前往澎湖，需花費約2.5小時，應有別於航空運輸的票價優勢。他指出：「船票不應比機票還貴，票價應具競爭力，符合一般民眾負擔能力。」

台南安平至馬公航線長年難以維持穩定航班，早年有快樂公主號，約4年前有「麗娜輪」開闢定期航線，命運卻屢遭波折。自2021年4月21日開航後，隨即碰上新冠疫情，兩度停航，長達一年多未復駛，2022年8月底重新啟航，又遇颱風「軒嵐諾」來襲，只得取消航班。2023年5月再度恢復營運，適逢澎湖花火節與暑假旺季，航行數月後於冬季停駛。2024年3月船東出售麗娜輪後，航線至今中斷。

台南安平至澎湖馬公交通船航線確定將於7月8日復航，為可搭載150人的「雙吉福氣號」。圖／台南市觀旅局提供
台南安平至澎湖馬公交通船航線確定將於7月8日復航，為可搭載150人的「雙吉福氣號」。圖／台南市觀旅局提供
台南安平至澎湖馬公交通船航線確定將於7月8日復航，為可搭載150人的「雙吉福氣號」。圖／台南市觀旅局提供
台南安平至澎湖馬公交通船航線確定將於7月8日復航，為可搭載150人的「雙吉福氣號」。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀旅局長林國華（右）上午在議會質詢時證實台南安平、澎湖馬公交通船航線 7月8日復航。記者吳淑玲／翻攝
台南市觀旅局長林國華（右）上午在議會質詢時證實台南安平、澎湖馬公交通船航線 7月8日復航。記者吳淑玲／翻攝

馬公 航線 台南

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