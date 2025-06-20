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影／撤銷中火罰款環境部敗訴 盧秀燕籲台電：快把1800萬繳一繳

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今對於環境部撤銷中火罰款敗訴一事，喊話環境部，「有錯沒關係，認錯就好了」。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今對於環境部撤銷中火罰款敗訴一事，喊話環境部，「有錯沒關係，認錯就好了」。記者趙容萱／攝影

台北高等行政法院昨就環保署撤銷台中市環保局裁罰中火生煤使用量超標案，判台中環保局勝訴，環境部將提上訴。對此，台中市長盧秀燕喊話環境部，「有錯沒關係，認錯就好了」，對於環境部尋求行政院撤銷罰單，她認為沒什麼道理，建議台電趕快把1800萬元繳一繳。

台中市政府以中火生煤使用超量，三度共罰台電1800萬元，環保署（現為環境部）認為裁罰處分違法而撤銷，台中環保局不服，提行政訴訟，台北高等行政法院昨判台中環保局勝訴，撤銷環境部處分，可上訴。

台中市長盧秀燕今天上午參加旱溪水環境改善整體計畫啟用典禮後受訪，對於昨天台北高等行政法院的判決結果表示，非常謝謝台北高等行政法院在一審的判決，因為之前中火超量燃煤，台中市環保局基於守護市民的健康，所以開罰1800萬元。

盧秀燕質疑，可是環境部很奇怪，沒有維護民眾的健康，還把環保局對台電開罰的罰單撤銷，根本就是違法的，因此環保局提起行政訴訟，昨天判決下來，環保局勝訴，環境部輸了。

盧秀燕建議，環境部「有錯沒關係，認錯就好了」，也呼籲台電「趕快把1800萬繳一繳就好了，以後不要超量燃煤」，「適當發電，我們是支持的」，還是要遵守中央、地方的法令，不要超量燃煤，影響健康。

盧秀燕指出，她聽說環境部不認輸、還要上訴，還要尋求行政院撤銷罰單，她覺得「這樣沒什麼道理」，盼行政院、環境部都站在守護中部民眾健康，在此事上，支持地方政府開罰，更何況法院也判環境部敗訴，趕快把1800萬元繳一繳。

環境部 環保局 台北高等行政法院

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