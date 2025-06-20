只是看似乾淨！飯店房間最髒「5地雷區」 遙控器、咖啡機上榜

入住飯店原本應該是一件令人期待的事情，但對於注重衛生的旅客而言，打開房門的一刻往往伴隨著不安與疑慮。外媒揭露了飯店房間裡最髒的5個地方，提醒旅客要多加注意，也提供相應的清潔對策。

旅遊資訊網站《travel.nine》發布文章，指出飯店房間中最容易藏污納垢的5大區域：

1.床罩與裝飾枕

床鋪上的裝飾品雖然美觀，卻可能是細菌的溫床。相較於定期更換的床單，被罩、裝飾枕與毯子往往數週甚至數月未曾清洗。一名曾任職飯店的清潔人員在Reddit爆料，某些飯店甚至只在羽絨被有「明顯髒污」時才會清洗，更有飯店直接使用深色羽絨被來掩蓋污漬，根本從不清洗。有些有經驗的旅客在入住時，會攜帶酒精噴霧消毒，或將這些裝飾性用品移至角落或衣櫃，避免接觸。

2.電話與電視遙控器

遙控器與房內電話是常接觸物品，卻容易被清潔人員忽略。研究顯示，這些物品表面可能帶有流感病毒、大腸桿菌，甚至是排泄殘留物。可使用抗菌濕紙巾進行擦拭，或如部分旅客習慣，將遙控器套上塑膠袋使用。

3.浴室設施

浴室表面看似乾淨，實際上細菌滋生嚴重。研究指出，有飯店的蓮蓬頭細菌含量竟是馬桶座的2.5萬倍，浴缸與浴簾的細菌量也超標60倍。有清潔人員透露，有時只以水沖一沖，再用同一塊抹布擦拭所有表面，衛生狀況堪憂。建議先以熱水沖洗1分鐘，使用沐浴乳簡單清潔浴缸，並用濕紙巾擦拭蓮蓬頭與水龍頭等接觸面。

4.冰桶

別以為冰桶只是裝冰塊用！有清潔人員透露，曾有房客將其當作嘔吐桶使用，而清潔後通常只會簡單沖洗再放回。建議使用冰桶時加上塑膠內袋，或乾脆避用。

5.咖啡機

房間內有咖啡機看似貼心，實則可能暗藏危機。殘留的咖啡油容易變質，加上濕熱環境，非常容易滋生黴菌、細菌與酵母菌。建議旅客避免使用房內咖啡機，改至飯店餐廳或外頭咖啡店購買咖啡為佳。

此外，有清潔人員指出，有些飯店工作人員甚至會使用同一塊抹布清潔馬桶、洗手台與洗臉檯，房內的玻璃杯也有可能只是「看起來乾淨」，實際上並未高溫消毒。