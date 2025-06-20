快訊

恩師醫術醫德兼備 陳志金憶林芳郁對病患1舉動：我默默學下這習慣

他開小米汽車狂被警告20次疲勞駕駛！超糗實測「眼睛太小」被系統誤判

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

只是看似乾淨！飯店房間最髒「5地雷區」 遙控器、咖啡機上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒揭露了飯店房間裡最髒的5個地方，提醒旅客要多加注意。示意圖／Ingimage
外媒揭露了飯店房間裡最髒的5個地方，提醒旅客要多加注意。示意圖／Ingimage

入住飯店原本應該是一件令人期待的事情，但對於注重衛生的旅客而言，打開房門的一刻往往伴隨著不安與疑慮。外媒揭露了飯店房間裡最髒的5個地方，提醒旅客要多加注意，也提供相應的清潔對策。

旅遊資訊網站《travel.nine》發布文章，指出飯店房間中最容易藏污納垢的5大區域：

1.床罩與裝飾枕

床鋪上的裝飾品雖然美觀，卻可能是細菌的溫床。相較於定期更換的床單，被罩、裝飾枕與毯子往往數週甚至數月未曾清洗。一名曾任職飯店的清潔人員在Reddit爆料，某些飯店甚至只在羽絨被有「明顯髒污」時才會清洗，更有飯店直接使用深色羽絨被來掩蓋污漬，根本從不清洗。有些有經驗的旅客在入住時，會攜帶酒精噴霧消毒，或將這些裝飾性用品移至角落或衣櫃，避免接觸。

2.電話與電視遙控器

遙控器與房內電話是常接觸物品，卻容易被清潔人員忽略。研究顯示，這些物品表面可能帶有流感病毒、大腸桿菌，甚至是排泄殘留物。可使用抗菌濕紙巾進行擦拭，或如部分旅客習慣，將遙控器套上塑膠袋使用。

3.浴室設施

浴室表面看似乾淨，實際上細菌滋生嚴重。研究指出，有飯店的蓮蓬頭細菌含量竟是馬桶座的2.5萬倍，浴缸與浴簾的細菌量也超標60倍。有清潔人員透露，有時只以水沖一沖，再用同一塊抹布擦拭所有表面，衛生狀況堪憂。建議先以熱水沖洗1分鐘，使用沐浴乳簡單清潔浴缸，並用濕紙巾擦拭蓮蓬頭與水龍頭等接觸面。

4.冰桶

別以為冰桶只是裝冰塊用！有清潔人員透露，曾有房客將其當作嘔吐桶使用，而清潔後通常只會簡單沖洗再放回。建議使用冰桶時加上塑膠內袋，或乾脆避用。

5.咖啡機

房間內有咖啡機看似貼心，實則可能暗藏危機。殘留的咖啡油容易變質，加上濕熱環境，非常容易滋生黴菌、細菌與酵母菌。建議旅客避免使用房內咖啡機，改至飯店餐廳或外頭咖啡店購買咖啡為佳。

此外，有清潔人員指出，有些飯店工作人員甚至會使用同一塊抹布清潔馬桶、洗手台與洗臉檯，房內的玻璃杯也有可能只是「看起來乾淨」，實際上並未高溫消毒。

黴菌 飯店 酒精 浴室

延伸閱讀

旅館暗黑秘辛！前輩教熱水壺、浴缸清潔方式 菜鳥房務員超震驚

梅雨季如何避免黴菌滋生？掃除專家提醒6項NG家務事別犯

浴室要除溼？他喊「馬桶有水」多此一舉 網曝潮溼悲慘下場：很難清

郵輪上最容易感染退伍軍人病的地方 美CDC報告指一處為溫床

相關新聞

舊衣回收箱的秘密...年賺2千萬 卻有一大困擾

北市日前發生有人爬進舊衣回收箱受困，其實裡頭回收的舊衣經再利用，有助於增加社福團體的營收。北市現有48家社福團體在轄內道...

新生兒腸病毒威脅大 羅一鈞提醒：授乳母親若有症狀別餵母乳

由於近期新生兒腸病毒重症個案多，並且已釀4死都是感染伊科病毒11型，疾管署連續兩日開會，疾管署發言人羅一鈞表示，這波疫情...

持續酷熱明迎「夏至」 午後仍雷陣雨 氣象署曝高溫原因

未來1周是非常典型的夏季天氣型態，中央氣象署預報員官欣平表示，就是偏向近中午的時候高溫炎熱，留意氣象署發布的高溫資訊和區...

影／鐵路便當魚丸驚見塑膠片！南市衛生局稽查工廠環境多項缺失

有民眾反映鐵路便當內菜色中香菇虱目魚丸疑似有塑膠片異物疑慮，經查香菇虱目魚丸供應商為台南市業者，台南市衛生局昨天派員查核...

日本禿頭鯊現蹤碧潭堰 新店溪生態水準再升級

碧潭堰以獨特的三排四轉折魚道，打造讓眾多魚類可以順暢洄游的生態廊道。新店溪清澈水質不僅提供魚類生存所需的充足溶氧，同時讓...

影／好消息！台南安平、澎湖馬公航線下7月8日復航 船型、票價曝

台南安平至澎湖馬公航線何時可恢復？台南市議員李啟維今天上午在市議會質詢時，帶來好消息，歷經長期爭取與市府積極協調，台南安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。