快訊

「饅頭媽」台中店面遭黑色賓士車撞...駕駛逃逸 她曝事前遭恐嚇

呂秋遠私生子的生母 今受「作家H」委任出庭打誹謗官司

台灣寶可夢中心開賣116種寶可夢新品！再送「夏日游泳圈」、抽全套組合驚動網友

聽新聞
0:00 / 0:00

2025「世界50」公布 14間亞洲餐廳進榜、Gaggan排第6

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「2025世界50最佳餐廳」名單涵蓋自五大洲22個地區的餐廳，其中首次上榜的餐廳有10家。圖／The World's 50 Best Restaurants提供
「2025世界50最佳餐廳」名單涵蓋自五大洲22個地區的餐廳，其中首次上榜的餐廳有10家。圖／The World's 50 Best Restaurants提供

「2025世界50最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants 2025）」今（20日）凌晨公布榜單，名單涵蓋五大洲22個地區的餐廳，由秘魯利馬的「Maido」餐廳拿下第一，西班牙阿特松多的「Asador Etxebarri 」名列第二，來自墨西哥城的「Quintonil」位居第三。今年共有14間位於亞洲的餐廳闖入前50強名單，其中來自泰國曼谷的「Gaggan」排名第6，拿下「2025亞洲最佳餐廳（The Best Restaurant in Asia 2025）」榮耀。

奪冠的秘魯利馬「Maido」餐廳，由主廚兼老闆Mitsuharu 'Micha' Tsumura經營，在2024年榜單中名列第5，堪稱日式美食的典範。餐廳命名取自日文中用來問候別人的短語「Maido!」——這也是主廚與團隊，熱情歡迎食客進入餐廳時迎賓的第一句話。「Maido」餐廳成立至今已有15年，始終秉承其創始理念，採用最優質的當地食材，並根據季節變化，提供涵蓋10多道菜的品味菜單（Tasting Menu）。

名列第6、由主廚Gaggan Anand主理的泰國曼谷餐廳「Gaggan」，以開創性的印度美食嶄新演繹傳統菜餚，並融入日本、法國、泰國等國家的元素，成為排名最前面的亞洲餐廳。今年泰國曼谷餐廳實力強勁，包括「Sorn」（No.17）、「Sühring」（No.22）和「Le Du」（No.30）、「Potong」（No.13）、「Nusara」（No.35）都進入前50強；其中「Potong」（No.13）同時拿下「2025年度最高躍升獎（Highest Climber Award 2025）」，「Nusara」（No.35）則同時是年度新入選餐廳。

在香港餐廳方面，有兩家餐廳入列。由主廚鄭永麒（Vicky Cheng）主理的香港餐廳「永（Wing）」名列第11，並榮獲「Gin Mare待客藝術獎（Gin Mare Art of Hospitality Award）」殊榮；而獲得第19名肯定的「大班樓（The Chairman）」，則憑藉經過重新演繹的經典粵菜而享有盛譽。

在東京方面，「Sézanne」（No.7）以精緻的法日融合風格繼續領先，「Florilège」名列第36，「Narisawa」（No.21）則重返榜單。此外，大阪的「La Cime」（No.44）再次入選，帶來融合法國和日本風味的現代美食。

首爾的「Mingles」名列第29，主廚Mingoo Kang的創新韓國料理，在傳統與現代之間取得完美平衡，持續吸引全球關注。此外，由主廚Julien Royer主理的新加坡餐廳「Odette」（No.25），仍是亞洲極受歡迎的高級餐飲勝地之一。

「世界50最佳餐廳」餐廳內容總監William Drew表示：「今年的榜單表彰22個地區烹飪界的卓越成就，其中14家位於亞洲的餐廳躋身1～50名，彰顯全球各界日益重視餐飲業的多樣性、創意和卓越水平。」

「2025世界50最佳餐廳」得獎名單由1,120位來自國際餐廳界別的專家及見聞廣博的美食家投票選出，他們是組成「The World's 50 Best Restaurants Academy」的骨幹。Academy的成員來自全球28個獨立地區，在性別間取得平衡，每個地區共有40名代表成員，當中包括一位主席。大會表示，活動的贊助商對投票過程，不會產生任何影響。

主廚鄭永麒主理的香港餐廳「永（Wing）」名列第11，並榮獲「Gin Mare待客藝術獎」。圖／The World's 50 Best Restaurants提供
主廚鄭永麒主理的香港餐廳「永（Wing）」名列第11，並榮獲「Gin Mare待客藝術獎」。圖／The World's 50 Best Restaurants提供
「2025世界50最佳餐廳」完整名單。圖／The World's 50 Best Restaurants提供
「2025世界50最佳餐廳」完整名單。圖／The World's 50 Best Restaurants提供
秘魯利馬「Maido」餐廳以日式美食拿下世界第一。圖／The World's 50 Best Restaurants提供
秘魯利馬「Maido」餐廳以日式美食拿下世界第一。圖／The World's 50 Best Restaurants提供
葉一南創立的香港餐廳「大班樓」，今年名列第19。圖／The World's 50 Best Restaurants提供
葉一南創立的香港餐廳「大班樓」，今年名列第19。圖／The World's 50 Best Restaurants提供

餐廳 美食 榜單

延伸閱讀

泰國「政」盪 股匯雙殺

她誤吞魚刺穿破喉嚨！兩周後竟從頸部冒出 驚人畫面曝

美國關稅恐致降息 惠譽下調台灣銀行業展望至「惡化」

7-ELEVEN門市首度限量引進「泰國金枕頭榴槤杯」！「泰饗宴」活動最高抽500元購物金

相關新聞

台鐵便當又出包 丸子「咬不斷」疑藏塑膠繩 台鐵道歉將開罰供應商

日前有旅客買的120元台鐵便當出現整隻蟑螂，驚動高雄市衛生局前往稽查，18日再有旅客在「爆料公社」爆料，他在板橋車站購買...

新北捷運搶人！AI職缺薪資上看7萬5千 還有租屋補貼

捷運三鶯線預計明年通車，新北捷運公司因應三鶯線通車、AI智慧轉型發展需求，今年擴大徵才啟動第2次公開招考，預計招募約13...

晴朗炎熱恐飆逾36度 明天夏至依舊高溫、中南部轉雨

天氣晴朗炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天白天新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。...

未來10天高溫悶熱「台中以北」午後西北雨 賈新興曝有利颱風生成時間

未來10天台中以北大致午後西北雨天氣型態，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin...

路口安全改善 六都中北市進度最慢

為洗刷行人地獄惡名，交通部列管全台路口行人安全設施預期改善一三一六處，但根據道安會統計，今年截至四月，僅完成六二七處，其...

營養師推「麥得飲食」防失智症 5種傷腦食物要避開：起司也不行

心臟外科名醫林芳郁罹患失智症5年，引發社會關注，不少人想知道失智症是否能夠預防？營養師高敏敏建議可以從日常飲食做起，落實「麥得飲食」（MIND Diet），再搭配10個良好生活習慣來活化大腦，預防失智越早越好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。