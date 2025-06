2025「世界50」公布 14間亞洲餐廳進榜、Gaggan排第6

「2025世界50最佳餐廳(The World's 50 Best Restaurants 2025)」今(20日)凌晨公布榜單,名單涵蓋五大洲22個地區的餐廳,由秘魯利馬的「Maido」餐廳拿下第一,西班牙阿特松多的「Asador Etxebarri 」名列第二,來自墨西哥城的「Quintonil」位居第三。今年共有14間位於亞洲的餐廳闖入前50強名單,其中來自泰國曼谷的「Gaggan」排名第6,拿下「2025亞洲最佳餐廳(The Best Restaurant in Asia 2025)」榮耀。

奪冠的秘魯利馬「Maido」餐廳,由主廚兼老闆Mitsuharu 'Micha' Tsumura經營,在2024年榜單中名列第5,堪稱日式美食的典範。餐廳命名取自日文中用來問候別人的短語「Maido!」——這也是主廚與團隊,熱情歡迎食客進入餐廳時迎賓的第一句話。「Maido」餐廳成立至今已有15年,始終秉承其創始理念,採用最優質的當地食材,並根據季節變化,提供涵蓋10多道菜的品味菜單(Tasting Menu)。

名列第6、由主廚Gaggan Anand主理的泰國曼谷餐廳「Gaggan」,以開創性的印度美食嶄新演繹傳統菜餚,並融入日本、法國、泰國等國家的元素,成為排名最前面的亞洲餐廳。今年泰國曼谷餐廳實力強勁,包括「Sorn」(No.17)、「Sühring」(No.22)和「Le Du」(No.30)、「Potong」(No.13)、「Nusara」(No.35)都進入前50強;其中「Potong」(No.13)同時拿下「2025年度最高躍升獎(Highest Climber Award 2025)」,「Nusara」(No.35)則同時是年度新入選餐廳。

在香港餐廳方面,有兩家餐廳入列。由主廚鄭永麒(Vicky Cheng)主理的香港餐廳「永(Wing)」名列第11,並榮獲「Gin Mare待客藝術獎(Gin Mare Art of Hospitality Award)」殊榮;而獲得第19名肯定的「大班樓(The Chairman)」,則憑藉經過重新演繹的經典粵菜而享有盛譽。

在東京方面,「Sézanne」(No.7)以精緻的法日融合風格繼續領先,「Florilège」名列第36,「Narisawa」(No.21)則重返榜單。此外,大阪的「La Cime」(No.44)再次入選,帶來融合法國和日本風味的現代美食。

首爾的「Mingles」名列第29,主廚Mingoo Kang的創新韓國料理,在傳統與現代之間取得完美平衡,持續吸引全球關注。此外,由主廚Julien Royer主理的新加坡餐廳「Odette」(No.25),仍是亞洲極受歡迎的高級餐飲勝地之一。

「世界50最佳餐廳」餐廳內容總監William Drew表示:「今年的榜單表彰22個地區烹飪界的卓越成就,其中14家位於亞洲的餐廳躋身1~50名,彰顯全球各界日益重視餐飲業的多樣性、創意和卓越水平。」