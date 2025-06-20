2025「世界50」公布 14間亞洲餐廳進榜、Gaggan排第6

「2025世界50最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants 2025）」今（20日）凌晨公布榜單，名單涵蓋五大洲22個地區的餐廳，由秘魯利馬的「Maido」餐廳拿下第一，西班牙阿特松多的「Asador Etxebarri 」名列第二，來自墨西哥城的「Quintonil」位居第三。今年共有14間位於亞洲的餐廳闖入前50強名單，其中來自泰國曼谷的「Gaggan」排名第6，拿下「2025亞洲最佳餐廳（The Best Restaurant in Asia 2025）」榮耀。

奪冠的秘魯利馬「Maido」餐廳，由主廚兼老闆Mitsuharu 'Micha' Tsumura經營，在2024年榜單中名列第5，堪稱日式美食的典範。餐廳命名取自日文中用來問候別人的短語「Maido!」——這也是主廚與團隊，熱情歡迎食客進入餐廳時迎賓的第一句話。「Maido」餐廳成立至今已有15年，始終秉承其創始理念，採用最優質的當地食材，並根據季節變化，提供涵蓋10多道菜的品味菜單（Tasting Menu）。

名列第6、由主廚Gaggan Anand主理的泰國曼谷餐廳「Gaggan」，以開創性的印度美食嶄新演繹傳統菜餚，並融入日本、法國、泰國等國家的元素，成為排名最前面的亞洲餐廳。今年泰國曼谷餐廳實力強勁，包括「Sorn」（No.17）、「Sühring」（No.22）和「Le Du」（No.30）、「Potong」（No.13）、「Nusara」（No.35）都進入前50強；其中「Potong」（No.13）同時拿下「2025年度最高躍升獎（Highest Climber Award 2025）」，「Nusara」（No.35）則同時是年度新入選餐廳。

在香港餐廳方面，有兩家餐廳入列。由主廚鄭永麒（Vicky Cheng）主理的香港餐廳「永（Wing）」名列第11，並榮獲「Gin Mare待客藝術獎（Gin Mare Art of Hospitality Award）」殊榮；而獲得第19名肯定的「大班樓（The Chairman）」，則憑藉經過重新演繹的經典粵菜而享有盛譽。

在東京方面，「Sézanne」（No.7）以精緻的法日融合風格繼續領先，「Florilège」名列第36，「Narisawa」（No.21）則重返榜單。此外，大阪的「La Cime」（No.44）再次入選，帶來融合法國和日本風味的現代美食。

首爾的「Mingles」名列第29，主廚Mingoo Kang的創新韓國料理，在傳統與現代之間取得完美平衡，持續吸引全球關注。此外，由主廚Julien Royer主理的新加坡餐廳「Odette」（No.25），仍是亞洲極受歡迎的高級餐飲勝地之一。

「世界50最佳餐廳」餐廳內容總監William Drew表示：「今年的榜單表彰22個地區烹飪界的卓越成就，其中14家位於亞洲的餐廳躋身1～50名，彰顯全球各界日益重視餐飲業的多樣性、創意和卓越水平。」