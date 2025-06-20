新北捷運搶人！AI職缺薪資上看7萬5千 還有租屋補貼

捷運三鶯線預計明年通車，新北捷運公司因應三鶯線通車、AI智慧轉型發展需求，今年擴大徵才啟動第2次公開招考，預計招募約130人，涵蓋AI應用、車輛維修、司機員、資產開發等職類，AI應用策略研究員起薪最高7萬5000元。為了跨縣市搶人，更首度推出租屋補貼4000元。

新北捷運公司指出，因應三鶯線通車與AI智慧轉型發展需求，新北大眾捷運股份有限公司擴大徵才，這次招募中最受關注的為「AI應用策略研究員」職缺，希望徵求具備人工智慧、數據應用背景人才，參與捷運智慧化推動工作。

新北捷運公司表示，多數職缺開放無工作經驗限制，歡迎應屆畢業生與有志從事公共運輸服務民眾踴躍報名。

為吸引外縣市青年北上任職，新北捷運也推出業界首創「租屋補貼制度」，凡錄取人員設籍非北北基桃地區，且月薪未達4萬元者，若試用期間租屋於台北市或新北市，每月可申請最高4000元補貼，協助新進人員穩定生活，無後顧之憂。