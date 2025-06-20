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冷氣飄異味恐是吹「黴風」！可能導致肺炎 大廠籲使用後1模式除濕氣
根據日媒「每日新聞」報導，日本在初夏便出現如盛夏般的高溫，許多人急忙開啟久未使用的冷氣，卻發現吹出一股悶臭味。家電大廠Panasonic在5月時對526位20歲至60歲的成年男女進行調查，有高達七成的民眾曾在冷氣啟動時聞到異味，其主要原因是冷氣內部積累灰塵、滋生黴菌，孢子隨冷氣吹出，形成所謂的「黴風」。
Panasonic分析指出，當冷氣久未使用，內部的黴菌可能隨著出風口大量釋出，甚至有吸入風險，長期可能導致過敏性肺炎。實際調查中，有約四分之一民眾認為自家冷氣已有黴菌，另有三成以上則無法確認。業者建議冷氣進入使用旺季前，務必開窗後先運轉至少30分鐘，避免冷氣中積塵與黴菌瞬間釋出。
若清洗濾網後仍有異味，或風口已有黴斑，極可能代表內部已嚴重污染。Panasonic呼籲，內部清潔需專業技術，貿然拆洗恐導致故障，應交由專業人員處理。此外，冷氣使用後常因內部結露而滯留濕氣，是生長黴菌的主因，應搭配「內部乾燥」功能或以送風模式運轉3至4小時來降低濕氣。
專家也建議，冷氣濾網應每兩週清洗一次。日常保養不僅能改善空氣品質，也可延長冷氣使用壽命。台灣已進入高溫多溼的季節，頻繁使用室內冷氣的同時，更應重視清潔與預防黴菌的對策。
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