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恩師醫術醫德兼備 陳志金憶林芳郁對病患1舉動：我默默學下這習慣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
曾任衛生署長、三大醫學中心院長的林芳郁（右），退休後開始與失智症搏鬥。他的另一半林靜芸（左）由名醫變身照顧者，發表 「謝謝你留下來陪我」一書。圖／本報資料照片
曾任衛生署長、三大醫學中心院長的林芳郁（右），退休後開始與失智症搏鬥。他的另一半林靜芸（左）由名醫變身照顧者，發表 「謝謝你留下來陪我」一書。圖／本報資料照片

曾任衛生署長、台大、北榮、亞東等3家醫學中心院長的心臟外科名醫林芳郁罹患失智症5年，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書分享他與昔日恩師林芳郁的行醫方式深深影響他，「從那個時候開始，我自己也默默的學下這個習慣」。

林芳郁的妻子、整形外科醫師林靜芸，在新書「謝謝你留下來陪我」中，勇敢又溫柔揭露她與林芳郁的故事。昨天新書開賣，即登博客來中文書當日熱銷榜第一名；網路商城昨啟售即售罄，緊急二刷，累計銷售破萬本。

陳志金表示，看到師母林靜芸寫到林芳郁老師罹患失智症，原來已經5年了，師母從一位整形外科名醫轉換為照護者身分，從挫敗中學習照顧、正視疾病，把心路歷程撰寫成「謝謝你留下來陪我」，值得大家一起來看看。

陳志金說，大家所熟知的林芳郁，是一位認真、謙虛的心臟外科教授、曾當過衛生署長，更是史上第一位擔任兩間龍頭醫院院長的人（台大和北榮）。實際上，老師應該也是唯一1位曾擔任3家醫學中心院長的人。

回憶和林芳郁的相處點滴，陳志金表示，他對老師的印象始於30年前，他還是見習醫師的時候。林芳郁用外科的方式，治療一個在那個年代普遍上認為是內科疾病的心房顫動，「我覺得非常的神奇，學長們都說老師的手很巧」。

「我看到的老師，說話總是輕聲細語、溫文儒雅，很能夠安撫焦慮的病人和家屬，讓他們感到安心」，陳志金表示，他印象最深刻的事是，林芳郁每天下刀以後，都會到病房，約好接下來要手術的病人和家屬，到病房的小教室，在白板畫出心臟的解剖圖，向病人和家屬講解手術如何進行、有什麼風險等等。「就像是在幫我們上課一樣，從那個時候開始，我自己也默默的學下這個習慣」。

陳志金表示，知道老師罹患失智症，雖然不捨，但是，也覺得很慶幸，還好有師母的陪伴。在師母的細心照顧之下，老師的病況有比較穩定。他日前和妻一起看了台劇「忘了我記得」，兩人也談到到底誰會先失智，「我覺得會是我，我現在要努力的準備很多很多的文字、照片、影片、書本、繪本，來幫助將來失智的我，認識現在的我，師母的陪伴經驗很值得參考，我要買一本師母的新書，送給太座」。

陳志金 林芳郁 失智症

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