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明天夏至 青農苦瓜達人教作苦瓜泡菜「清涼一下」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
迎接明天「夏至」節氣，嘉義遠東百貨店舉辦限定快閃！清涼一下，夏至好禮市集，嘉縣布袋鎮知名「苦瓜達人」溫偉毅，到場製作特色苦瓜泡菜。記者魯永明／翻攝
迎接明天「夏至」節氣，嘉義遠東百貨店舉辦限定快閃！清涼一下，夏至好禮市集，嘉縣布袋鎮知名「苦瓜達人」溫偉毅，到場製作特色苦瓜泡菜。記者魯永明／翻攝

迎接明天白晝最長的「夏至」節氣，嘉義遠東百貨店舉辦「限定快閃！清涼一下，夏至好禮市集」，嘉義縣布袋鎮知名「苦瓜達人」溫偉毅，到場製作特色苦瓜泡菜，要讓市集充滿夏日清爽氛圍。

你吃過「苦瓜口味冰棒嗎？」青農溫偉毅經營的宏展農場，栽種改良品種苦瓜，找冰品加工商合作，獨創研發白玉苦瓜冰棒，吃起來不苦，清涼會回甘，2022年在「東石海之夏」首次推出，大受歡迎，繼推出苦瓜冰棒，明天再推新作特色苦瓜泡菜。

溫偉毅參加布袋蔬菜產銷班第8班，曾獲選農委會產銷履歷產地樂悠遊食農教育績優單位，常接待食農旅遊團遊客，提升苦瓜園產值，開創宏展農場品牌苦瓜加工產品：白玉酥、白玉茶，巧思製作白玉苦瓜冰棒，讓人品嘗後，對苦瓜印象改變，原來有「不苦的苦瓜」。

溫偉毅原從事活動企劃，10多年前返鄉投入苦瓜種植，他掌握產季優勢及品種改良技術，自行選種雜交，將蘋果苦瓜及白玉苦瓜雜交種出水晶苦瓜，有蘋果苦瓜口感脆、水分高及滋味甜的優點，也有白玉苦瓜高產量優勢，苦瓜皮厚，外觀白亮，具有甜味，被稱為「布（取布袋加諧音不）苦苦瓜」。

明天市集活動精彩，有嘉義好聲音歌手演唱，逛市集、享用美味餐食，限量小夫妻乾拌麵現場烹煮，邀請民眾免費品嘗。夏至吃苦當吃補，配合宏展農業行銷公司推出新品「苦瓜泡菜」辦多場次手作DIY，透過食農體驗顛覆民眾對苦瓜認知，清爽無負擔苦瓜泡菜，消暑開胃令人食指大動。市集內容豐富，活動時間明天上午11時到下午6時。

迎接明天「夏至」節氣，嘉義遠東百貨店舉辦限定快閃！清涼一下，夏至好禮市集，嘉縣布袋鎮知名「苦瓜達人」溫偉毅，到場製作特色苦瓜泡菜。圖／溫偉毅提供
迎接明天「夏至」節氣，嘉義遠東百貨店舉辦限定快閃！清涼一下，夏至好禮市集，嘉縣布袋鎮知名「苦瓜達人」溫偉毅，到場製作特色苦瓜泡菜。圖／溫偉毅提供
青農溫偉毅經營的宏展農場，栽種水晶苦瓜，找冰品加工商合作，獨創研發白玉苦瓜冰棒，吃起來不苦，清涼會回甘。圖／溫偉毅提供
青農溫偉毅經營的宏展農場，栽種水晶苦瓜，找冰品加工商合作，獨創研發白玉苦瓜冰棒，吃起來不苦，清涼會回甘。圖／溫偉毅提供
迎接明天「夏至」節氣，嘉義遠東百貨店舉辦限定快閃！清涼一下，夏至好禮市集，嘉縣布袋鎮知名「苦瓜達人」溫偉毅，到場製作特色苦瓜泡菜。記者魯永明／翻攝
迎接明天「夏至」節氣，嘉義遠東百貨店舉辦限定快閃！清涼一下，夏至好禮市集，嘉縣布袋鎮知名「苦瓜達人」溫偉毅，到場製作特色苦瓜泡菜。記者魯永明／翻攝

食農教育 夏至 冰棒

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