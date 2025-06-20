明天夏至 青農苦瓜達人教作苦瓜泡菜「清涼一下」

迎接明天白晝最長的「夏至」節氣，嘉義遠東百貨店舉辦「限定快閃！清涼一下，夏至好禮市集」，嘉義縣布袋鎮知名「苦瓜達人」溫偉毅，到場製作特色苦瓜泡菜，要讓市集充滿夏日清爽氛圍。

你吃過「苦瓜口味冰棒嗎？」青農溫偉毅經營的宏展農場，栽種改良品種苦瓜，找冰品加工商合作，獨創研發白玉苦瓜冰棒，吃起來不苦，清涼會回甘，2022年在「東石海之夏」首次推出，大受歡迎，繼推出苦瓜冰棒，明天再推新作特色苦瓜泡菜。

溫偉毅參加布袋蔬菜產銷班第8班，曾獲選農委會產銷履歷產地樂悠遊食農教育績優單位，常接待食農旅遊團遊客，提升苦瓜園產值，開創宏展農場品牌苦瓜加工產品：白玉酥、白玉茶，巧思製作白玉苦瓜冰棒，讓人品嘗後，對苦瓜印象改變，原來有「不苦的苦瓜」。

溫偉毅原從事活動企劃，10多年前返鄉投入苦瓜種植，他掌握產季優勢及品種改良技術，自行選種雜交，將蘋果苦瓜及白玉苦瓜雜交種出水晶苦瓜，有蘋果苦瓜口感脆、水分高及滋味甜的優點，也有白玉苦瓜高產量優勢，苦瓜皮厚，外觀白亮，具有甜味，被稱為「布（取布袋加諧音不）苦苦瓜」。