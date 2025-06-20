要價逾2千！佛心公司送員工救難包 顏色掀熱議：不適合戰時

美國在台協會（AIT）高雄分處日前在臉書分享的一篇「避難包文」引起關注，並提醒「平時多一分準備，危急時刻多一分安心」，貼文不僅使得避難包熱賣，也讓民眾燃起防災意識。近日一間機能食品公司更發給全員工一人一個救難包，數量超過300個，讓網友大讚「佛心老闆」！

機能食品公司「AconFit 我的健康生活」18日在Threads發文，「到底是哪家公司會發給員工一人一個救難包呀？據說是老闆直接指示，這很不便宜耶」，並附上員工們揹著紅色救難包的照片。

貼文一出引起眾多網友熱議，「天啊整個集團每個人都有」、「真的是太有愛了，我都想去這樣的公司上班了」、「公司很貼心欸」、「老闆觀念正確，而且也體恤員工」、「這才叫三節禮盒，送這個不便宜的」、「這款救難包要價2000元以上」、「仔細看一下該有的都有，部分台灣製還不錯」、「就算沒有戰爭台灣也很多地震！準備是多一分保護自己跟家人」。

不過也有人認為「如果是低調色系就更好了，因為這種避難商品組合比較適用於天災，不太適合人禍，地震可以，戰時風險高，前者是要救的，後者是要躲的」、「認真覺得不要用紅色的包包，會被當成攻擊目標」。