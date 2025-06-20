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營養師推「麥得飲食」防失智症 5種傷腦食物要避開：起司也不行

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏建議多補充10大健腦食物，再搭配良好生活習慣，才能預防失智症。示意圖／美聯社
營養師高敏敏建議多補充10大健腦食物，再搭配良好生活習慣，才能預防失智症。示意圖／美聯社

心臟外科名醫林芳郁罹患失智症5年，引發社會關注，不少人想知道失智症是否能夠預防？營養師高敏敏建議可以從日常飲食做起，落實「麥得飲食」（MIND Diet），再搭配10個良好生活習慣來活化大腦，預防失智越早越好。

高敏敏在臉書表示，「麥得飲食」又稱「心智飲食」，也就是「地中海飲食+得舒飲食」，以多吃原型食物、少吃加工食品為主，不僅能幫助控制血壓、降低罹患心血管疾病，還能維持大腦健康、改善認知功能、減緩阿茲海默症等疾病。至於「麥得飲食」要怎麼吃？

高敏敏建議可以多補充10種健腦食物，例如：深色蔬菜（花椰菜、菠菜等）、各色蔬菜（茄子、胡蘿蔔、彩椒等）、每天1湯匙堅果、一週至少2次莓果類（藍莓為佳）、一週至少吃3次豆製品（以非油炸如豆腐、豆漿為主）、每天至少3份全穀雜糧類（燕麥、全麥麵包等）、一週至少吃2次雞肉、一週至少吃1次魚類（不吃雞魚的人，可多用植物性蛋白質代替）、每日30c.c橄欖油或料理時多用植物油、每天一小杯紅酒，約30c.c~40c.c，最多不超過150c.c。

高敏敏說除了要多補充健腦食物以外，平時也要避開「傷腦食物」，例如奶油或人造奶油，一天應攝取少於1茶匙的奶油，可用橄欖油來取代；第二種是起司，建議起司的攝取1週不要超過1次；第三是紅肉、加工肉類，一週不要攝取超過2份的紅肉，包括加工肉品；第四是油炸、速食，應該限制在一週少於1次；第五是糕點、甜點或糖果等零食，一週少於4次較為理想。

除了飲食要注意，平日也要養成良好生活習慣，高敏敏建議可以搭配10個預防失智症的生活習慣：飲酒勿過量、運動習慣、良好作息、充足水分、外出載口罩、保持好心情、適當學習、避免肥胖、避免頭部外傷、避免噪音環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

阿茲海默症 營養師 失智症

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