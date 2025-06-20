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很多名醫患失智症 女醫示警：兩睡眠現象致認知退化風險飆升

聯合新聞網／ 綜合報導
王姿允指出，包括「入睡困難」及「睡眠時間不足」，皆是可能引發失智症的因素。示意圖／ingimage
王姿允指出，包括「入睡困難」及「睡眠時間不足」，皆是可能引發失智症的因素。示意圖／ingimage

心臟外科名醫林芳郁罹患失智症五年，消息曝光後讓各界震驚。醫師王姿允昨(19)日在臉書指出，包括「入睡困難」及「睡眠時間不足」，皆是引發失智症的長期因素，而外科醫師因為經常配合病人手術時間，而無法擁有良好的睡眠時間，也成為高危險群。

王姿允表示，身邊有很多年紀輕輕、60幾歲便得到失智症的名醫，共同點就是「外科系」，包括骨科、婦產科，而外科的高風險，來自於無法有良好的睡眠時間。

王姿允指出，2023年《American journal of preventive medication》期刊，針對65歲以上6284位失智症患者，他們過去10年的資料顯示，入睡困難(躺下來大於30分鐘睡不著)者會增加51%失智症風險，而使用安眠藥者則增加30%失智症風險，提早起床無法再入睡則不影響。

另外，睡眠時間少於7小時、睡眠不足也是原因，她表示，若一個晚上嚴重的睡眠不足會提高β-類澱粉樣蛋白和tau蛋白的水平，這些都與阿茲海默症息息相關。王姿允說，另一篇以5132名高齡者的研究，則觀察到睡眠不足跟記憶減退的速度，還有資料處理的速度都有顯著關係，都跟認知功能退化有關。

王姿允感嘆，醫師真的是完全不受勞基法保障的工作，因為有些刀，必須讓醫師一站就是好幾小時，他們的確是冒著各種讓身心不健康的風險，在任何患者需要緊急手術的時候，或產婦需要緊急生產時，犧牲自己的睡眠跟健康。

阿茲海默症 睡眠時間 林芳郁 失智症

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