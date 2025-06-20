晴朗炎熱恐飆逾36度 明天夏至依舊高溫、中南部轉雨

天氣晴朗炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天白天新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天大氣環境跟昨天差不多，仍然是位在太平洋高壓勢力邊緣，受東南至偏南風影響，上午普遍晴時多雲，只有恆春半島有零星陣雨機會。

午後山區仍有熱對流雲系發展影響，歐宗學預估降雨熱區偏向山區附近，且範圍及雨勢都不算大，但從環境風向來看，西半部局部平地區域仍有受影響機會。

熱對流雲系發展帶來降雨之前，氣溫還是普遍炎熱，歐宗學表示，除了少數靠海地區，各地白天高溫約33至35度，內陸通風較差地區更可達36度以上，氣象署持續發布高溫提醒資訊，部分縣市已經有連日36度以上高溫出現。

他提醒，對於高溫不可輕忽，老幼族群或是慢性病患較容易受極端氣溫影響，另外戶外運動或勞力工作者也要特別留意身體狀況，並要適時到陰涼處降溫休息並補充水分，如有不適切勿勉強。

明天是24節氣的夏至。歐宗學表示，明天大氣環境會有點變化，太平洋高壓勢力稍微減弱東退，台灣附近的環境風向轉為偏南至西南風，迎風面中南部地區清晨到上午時段有零星短暫陣雨機會，午後各地山區、大台北、東半部有熱對流雲系發展帶來局部短暫雷陣雨，類似的天氣型態將持續到下周二、下周三左右，期間仍然要注意高溫影響。

歐宗學表示，下周四以後台灣處在西南季風與太平洋高壓勢力的交界邊緣處，以南風環境為主，南來的水氣較多，除了中南部晨間降雨可能會比較明顯以外，各地的午後陣雨規模也有擴大趨勢，較容易影響到平地的位置。

有無颱風生成可能性？歐宗學表示，近期雖然在台灣附近的熱帶擾動發展潛勢較低，不過在關島北方海面仍有微弱的熱帶雲簇逐漸發展，預估周末到下周前半可能有熱帶擾動發展出來，從目前預報趨勢來看大致在遠洋活動、不會接近台灣，持續追蹤觀察即可。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。