醫師公開早期失智偵測技巧 用這兩題心理測驗超靈驗

失智症早期徵兆不易察覺，醫師沈政男表示，與其等到明顯退化才送醫，不如平時多問「今天星期幾？幾月幾日？」觀察長者是否能正確答出，若反覆出錯，就應帶至門診進一步評估。

他指出，現行常用的心理測驗如MMSE、MoCA與CDR等，雖能提供參考分數，但實際診斷仍需醫師根據整體臨床表現判斷。尤其MMSE中的兩項題目——「定向感」與「三樣東西記憶法」對於判斷早期失智相當有幫助。可在家自我施測，作為初步觀察依據。

此外，國際失智症協會2024年公布14項可改善的危險因子，包括糖尿病、高血壓、憂鬱、運動不足、重聽、視力障礙等。沈政男指出，只要針對這些因子改善生活方式，失智風險可降低高達45％。

然而，真正的挑戰往往不在診斷，而在「照顧」。沈政男直言，目前針對阿茲海默症的藥物療效仍然有限，副作用不容忽視，重點反而在日常生活中的應對與陪伴。「失智照顧最重要的原則只有一句話：只要能讓長者開開心心，不管你說什麼、做什麼，都是好的照顧方法！」

他強調，當長輩執意要「回家」或「找媽媽」，不必爭辯對錯，更不需硬碰硬，而是善用「說謊與造假」這種善意技巧來引導與安撫情緒，例如：「媽媽，太晚了，今天沒有車，我們明天再去」、「先洗澡再出門」、「吃飽再帶你回家」。甚至可以繞一圈再回家，笑著說「我們到台北了。」