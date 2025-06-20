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未來10天高溫悶熱「台中以北」午後西北雨 賈新興曝有利颱風生成時間

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天台中以北大致午後西北雨天氣型態，台中以南沿海每天深夜至隔天清晨易有零星短暫雨。本報資料照片
未來10天台中以北大致午後西北雨天氣型態，台中以南沿海每天深夜至隔天清晨易有零星短暫雨。本報資料照片

未來10天台中以北大致午後西北雨天氣型態，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天高溫悶熱，台中以南沿海每天深夜至隔天清晨易有零星短暫雨。

逐日天氣趨勢，賈新興表示，明天至下周三，每天清晨台中以南沿海易有零星短暫雨；其中，明天，午後竹苗以南山區及宜蘭山區有零星短暫陣雨。周日，午後各地山區有零星短暫陣雨。下周一，午後山區有零星短暫陣雨。下周二，午後各地山區有局部短暫陣雨。下周三，午後西半部有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周四清晨，新竹至嘉義有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周五至29日，每天清晨，雲林以南沿海有零星短暫雨。其中，下周五，午後西半部有局部短暫陣雨。下周六，午後西半部有局部短暫陣雨。29日除宜蘭外，午後其他地區有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

至於有無颱風生成可能性，賈新興表示，本次AIFS以及美國系集模式預測，下周四起至7月3日，環境有利颱風生成。歐洲模式預測則顯示，環境稍有利颱風生成。另外，觀察下周四至7月21日以及7月27日至8月31日，環境有利颱風生成。

他說，短期氣候趨勢預測顯示，6月29日起至7月26日左右，南海一帶水氣多。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 賈新興

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