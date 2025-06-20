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台鐵便當又出包 丸子「咬不斷」疑藏塑膠繩 台鐵道歉將開罰供應商

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
一名旅客在板橋車站購買的100元台鐵排骨便當，配菜中的丸子內「有異物咬不斷」，一看疑似塑膠尼龍繩，「台鐵便當的品質要加油耶」。圖／取自臉書「爆料公社」
一名旅客在板橋車站購買的100元台鐵排骨便當，配菜中的丸子內「有異物咬不斷」，一看疑似塑膠尼龍繩，「台鐵便當的品質要加油耶」。圖／取自臉書「爆料公社」

日前有旅客買的120元台鐵便當出現整隻蟑螂，驚動高雄市衛生局前往稽查，18日再有旅客在「爆料公社」爆料，他在板橋車站購買的100元台鐵排骨便當，配菜中的丸子內「有異物咬不斷」，一看疑似塑膠尼龍繩，「台鐵便當的品質要加油耶」。台鐵公司對此致歉，並立即停用丸子的庫存，將依合約對供應商開罰、暫停進貨。

「爆料公社」一名網友表示，他18日中午12時10分左右，在板橋車站購買的100元台鐵排骨便當，丸子咬開發現有異物咬不斷，原來內有疑似塑膠尼龍繩的異物。台鐵便當美味，但品質要加強。

台鐵公司說，獲悉後已緊急停用該丸子的庫存，供應廠商承認作業有疏失，台鐵公司後續會依合約開罰，也會暫停向這家廠商進貨。

網友留言，「丸商要負責，這實在無法檢查清楚，台鐵的便當其實算不錯的了」、「台鐵便當好衰，被貢丸弄了，還好我都吃80塊的，吃了三年都沒問題」、「這鍋如果要台鐵背，我覺得很冤」、「台鐵剩最後一個強項就是賣便當，現在連便當都出問題，是不是可以關一關了」、「若被外國遊客吃到真丟台灣的臉」。

爆料公社 台鐵 便當

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