今晴熱防中暑、午後強對流 吳德榮：6月底前梅雨鋒面已無南下機率

天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號（氣溫達38度以上或氣溫達36度以上且持續3天以上），有連續出現36度高溫的機率。台北市、台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號（氣溫達36度以上）。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示， 昨天各地區最高氣溫約在35至38度，今天至29日台灣在暖氣團內，各地大致為晴時多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。北部23至36度、中部22至36度、南部23至37度、東部22至35度。

天氣方面，吳德榮表示，今天山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，有局部較大雨勢，應注意氣象署即時訊息。

至於近期有無颱風生成？還有梅雨？吳德榮表示，6月底前南方氣團偏強，梅雨鋒面已無南下的機率。系集模式持續調整，最新模擬顯示，未來10天西北太平洋在關島北方海面的熱帶擾動發展機率較高；熱帶低壓最高達70%，達輕颱僅在20%以下；但其路徑為向北轉後迅速遠離。

他說，南海至巴士海峽一帶的熱帶擾動發展機率較低；熱帶低壓最高20%以下，輕颱則僅在10%以下，幾無輕颱侵擾台灣的機率。