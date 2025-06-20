未來1周典型夏日 極端高溫防熱傷害 月底天氣才有變化
未來1周是典型夏日天氣型態。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從模式預報的累積雨量圖可以觀察到，台灣以東有一個橢圓形，大致少雨的地帶，就是高氣壓大概的勢力範圍。因為台灣也在這個範圍內，會有好一段高溫炎熱、大致穩定的天氣，35度以上的極端高溫可能不時出現，要留意熱傷害。
台灣雖然是在高壓範圍內，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但算是偏向邊邊的位子，高氣壓勢力不見得能強壓午後熱對流，所以還是有山區的午後雷雨，安排活動安排多注意。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預期要到6月底左右，天氣才會再有變化，屆時可能要注意熱帶系統發展。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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