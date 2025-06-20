快改道！ 國1北向中壢3車連環撞釀「紫爆」 大貨車打橫、米散滿車道

高速公路局表示，今天凌晨4時48分，在國道1號北向54.6公里處中壢服務區路段，發生2輛自小客車和1輛大貨車追撞事故。由於大貨車打橫，占用外側3個車道，且大貨車上面載運的貨物散落一地，載運的貨物是米，需要一段時間處理。

該路段一度全線封閉，高公局說，清晨5時33分開放內側車道通行，目前進行大貨車拖吊作業，已經回堵2公里，建議用路人提早改道，經過事故地點小心駕駛。

根據高公局1968即時路況，國1內壢一路塞至機場系統，內壢-中壢服務區北向路段「紫爆」，車速只有8公里，中壢服務區-機場系統北向路段車速也只有28公里。