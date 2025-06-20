高溫酷熱午後雷陣雨 明天「夏至」中南部清晨至上午零星雨

今天各地大多仍為多雲到晴，中央氣象署說，台灣附近風向為東南風，迎風面的台東及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，午後熱對流範圍更為縮小，大致在南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。對流發展易伴隨較大雨勢，留意天氣變化。

天氣持續悶熱，今天東半部高溫約31、32度，西半部普遍32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷有局部36度以上高溫發生機率，中午前後紫外線偏強，外出做好防曬並多補充水分；各地低溫25至27度。澎湖多雲時晴，27至32度；金門陰時多雲短暫陣雨或雷雨，26至32度；馬祖多雲時晴，26至31度。

明天是24節氣的「夏至」。明天至下周一環境風場為偏南風至西南風，清晨至上午迎風面的中南部地區有零星降雨，各地大多仍是多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中在山區易有較大雨勢發生的機率，明天東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨。

下周二至下周三各地大多為多雲到晴，清晨至上午迎風面的中南部地區有零星降雨，水氣略微增加，午後範圍擴大，主要在西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中在山區不排除有較大雨勢發生的機率。

下周四水氣增加，環境風場為偏南風，迎風面的南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。