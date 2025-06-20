聽新聞
0:00 / 0:00
高溫酷熱午後雷陣雨 明天「夏至」中南部清晨至上午零星雨
今天各地大多仍為多雲到晴，中央氣象署說，台灣附近風向為東南風，迎風面的台東及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，午後熱對流範圍更為縮小，大致在南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。對流發展易伴隨較大雨勢，留意天氣變化。
天氣持續悶熱，今天東半部高溫約31、32度，西半部普遍32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷有局部36度以上高溫發生機率，中午前後紫外線偏強，外出做好防曬並多補充水分；各地低溫25至27度。澎湖多雲時晴，27至32度；金門陰時多雲短暫陣雨或雷雨，26至32度；馬祖多雲時晴，26至31度。
明天是24節氣的「夏至」。明天至下周一環境風場為偏南風至西南風，清晨至上午迎風面的中南部地區有零星降雨，各地大多仍是多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中在山區易有較大雨勢發生的機率，明天東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨。
下周二至下周三各地大多為多雲到晴，清晨至上午迎風面的中南部地區有零星降雨，水氣略微增加，午後範圍擴大，主要在西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中在山區不排除有較大雨勢發生的機率。
下周四水氣增加，環境風場為偏南風，迎風面的南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言