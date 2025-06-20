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凌晨4時18分西南部海域規模5.0地震 9縣市有感 最大震度2級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨4時18分，在高雄市政府南南西方86.1公里，位於台灣西南部海域，發生芮氏規模5.0地震，地震深度55.5公里。

各地震度級：屏東縣地區最大震度2級、台南市地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、高雄市地區最大震度1級、台東縣地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級、嘉義市地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級。

高雄市 地震 嘉義

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