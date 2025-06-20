不打折15萬張門票秒殺 首爾書展讓總統和明星都來擺攤

台灣人大概很難想像，18日開幕的首爾國際書展，賣書不打折、15萬張門票卻在網路預售時秒殺；開幕前便賣光所有門票，還得臨時加開櫃檯讓外國人與銀髮族現場購票。在首爾書展擺攤賣書的，有開了書店的前總統文在寅，以及開了出版社的明星朴正民。為什麼南韓可以把書展做到比演唱會熱門？總統和明星都想做出版？

台灣作家陳雨汝在南韓居住十年後返台定居，採訪多位南韓出版人出版「做書的人」。昨天她和台灣逗點文創結社總編輯陳夏民聯手，為台灣數十位出版人導覽首爾書展。兩人認為，南韓把打造韓流的追星制度運用於書籍行銷，「粉絲經濟」不只為作家養粉，也為出版注入新的活力。

陳夏民六年前開始參訪首爾書展，他認為，南韓出版社把「追星制度」做到極致，認真經營社群幫作家「養粉」。台灣作家陳思宏出版韓文版「鬼地方」，走在首爾書展就被書迷認出。

文在寅卸任後在家鄉開設的「平山書店」，也在首爾書展設攤，銷售文在寅推薦的書，以及印有他金句和肖像的書袋、筆盒、杯子等。攤位排了長長人龍，光排隊結帳就要花半個小時。「到平山書店太遠了。」一位學生說她是前總統的粉絲，很開心能在市區買到偶像商品。透過「養粉力」超強的出版產業，文在寅維持他對年輕人的影響力。

1947年成立的首爾書展，是個近80年歷史的老牌書展，卻比許多年輕的書展更具活力。入口處的大海報如今是熱門的打卡點，許多年輕人拿著書本在此擺拍。韓國出版協會會長尹哲鎬表示，首爾書展十年前開始轉型，政府挹注資源、年輕出版人傾注熱情與創意，讓書展成為時尚象徵。當書本成為時尚，就能找到新時代的讀者。

在首爾書展中，你會看到出版社為讀者打造專屬書櫃、贈送讀者依據書本氛圍設計的香水、護手霜、把詩句做成貼紙書，還會看到各種異業結盟，如飲食書跟廚具出聯名商品、旅行書跟航空公司合作打造機場般的攤位。連作家的聲音都是「粉絲經濟」的一環。陳雨汝表示，出版社會邀請作家為經典錄製有聲版。某年的首爾書展有一座電話亭，讀者拿起電話筒，就可以聽到作家對你念情詩。

首爾書展也強調跟讀者的互動。出版吳明益「單車失竊記」的Gimmyoung出版社，讀者只要在攤位中找到五隻「書小偷貼紙」，就可以獲贈一顆扭蛋。台灣館也「入境隨俗」，逛完台灣館六個展區集六個章，就能拿到一個扭蛋，獲贈台味伴手禮。出版了陳思宏、張嘉祥、郭強生、劉芷妤作品的民音社，則讓讀者掃QRCode玩讀書團測驗，有機會獲得440本世界文學全集。

陳夏民指出，南韓出版社擅於操作「粉絲經濟」，從決定出版一本書開始，就很明確知道賣的不只是書，還有各種衍生商品。台北書展基金會董事長郝明義認為，南韓實施「圖書定價制」規定新書不能打折後，出版社不能玩折扣戰，把所有心思都放在行銷上，用贈品、周邊商品代替折扣吸引讀者，對出版業來說是良性發展。