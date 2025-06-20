鋼琴大鬥法 早鳥優惠到6月25日

鋼琴大鬥法「分秒必爭」9月在台北、台中登場，早鳥票優惠82折起。圖／聯合數位文創提供 席捲全球的趣味鋼琴對決「鋼琴大鬥法」，9月6日、7日分別在台北、台中登場，推出新作「分秒必爭」。udn售票網早鳥優惠只到6月25日，樂迷請把握限時優惠。

來自德國的2型男鋼琴家安德列亞斯．肯恩（Andreas Kern）與保羅．希比斯（Paul Cibis），合作「鋼琴大鬥法」首部曲，曾創2010年香港乙城節最受歡迎和門票最快售罄的節目記錄，系列作品演出遍及柏林、紐約、雪梨、台北、首爾、東京與上海等，場場爆滿好評不斷。

聯合數位文創、亞藝藝術共同主辦，新作加入「時間」條件，當舞台中央的計時器按下，鋼琴家與時間賽跑，演奏音樂與時間的拉鋸戰，觀眾還能票選最後贏家，跳脫傳統古典音樂會的距離感，創造出前所未見的「音樂娛樂新形態」。

演出早鳥優惠只到6月25日，購票請上udn售票網（https://pse.is/7raev9）。