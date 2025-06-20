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疣胸琉璃蟻入侵果園、住家 9縣市鬧蟻災
本土物種疣胸琉璃蟻在中南部釀成蟻災，大舉入侵果園，甚至進入民宅破壞電箱及電腦主機，令人不勝其擾。立委陳素月昨邀請官員到八卦山區會勘，啟動跨部會系統調查與防治。
彰化師範大學生物系教授林宗岐研究，疣胸琉璃蟻分布在海拔500至600公尺以下山麓竹林、荒廢農園等，原本不會對人類造成影響，但10年前，疑因天氣變熱、耕種與蟲害防治等，由南往北遷，並從野外進入室內，在天花板、隔間夾板、電箱等設施築巢，電線、水管及網路線都成了「蟻道」。
農政單位積極防治，但成果不彰，八卦山區咖啡園、荔枝園、沿線住家等，都被大量入侵。
陳素月會勘表示，全台新竹以南到高雄共9縣市傳蟻災，琉璃蟻與分泌蜜露的介殼蟲及蚜蟲共生，影響芭樂、龍眼採收；不少咖啡農採收咖啡豆後才發現果損，淪為低級品。
陳素月說，官方宣導使用硼酸及蔗糖水，因配方濃度抓取不易，防治成效不佳，目前也沒有核准農藥。
農業部動植物防疫署副署長杜麗華說，琉璃蟻不是農業有害生物，目前沒有核准的農藥，可以農藥防治與琉璃蟻共生的蚜蟲或介殼蟲，減少其食物來源；長期可調配硼酸糖液餌劑誘殺，也要定期修剪並清除田間雜物，避免吸引琉璃蟻躲藏。
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