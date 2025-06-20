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7月徵文「謝謝你留下來陪我」 分享失智者生命動人時刻

聯合報／ 本報訊

整形外科醫師林靜芸在新書「謝謝你留下來陪我」中，溫柔揭露她與罹患失智症的丈夫、台大醫院前院長林芳郁的故事。書中真摯記錄了身為失智症家屬的點滴，展現她對失智者努力對抗記憶模糊的理解與心疼。

「健康你我他」與「失智・時空記憶的旅人」粉絲專頁，誠摯邀請照顧者踴躍來信，分享失智者生命中動人的時刻。作品刊登後，將從中選出五位照顧者，與林靜芸醫師一起共進午茶，面對面交流照顧經驗，互相打氣。

7月15日截稿，作品400字至1200字，投稿請附照片（JPG檔至少1M），但勿提供網路圖片，稿件選刊於健康版及「失智・時空記憶的旅人」粉絲專頁。

●稿件請寄：

電子郵件：health@udngroup.com

郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版

傳真：02-8692-5819

「失智・時空記憶的旅人」粉絲專頁

林芳郁 失智 台大醫院

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