「謝謝你留下來陪我」火速二刷

心臟外科名醫林芳郁罹患失智症五年，他的妻子、整形外科權威林靜芸，將於周日（廿二日）發表新書「謝謝你留下來陪我」，勇敢向大眾說明林芳郁生病及她作為照顧者的經驗，希望能替長照家庭打氣。昨天新書一開賣，即榮登博客來中文書當日熱銷榜第一名；網路商城昨啟售即售罄，緊急二刷，累計銷售破萬本。

新書訊息引發各界熱烈反應，周日上午十時至十一時，林靜芸醫師新書發表記者會，「聯合報」也將開放四個直播平台，包括臉書上的udn.com 聯合新聞網、失智・時空記憶的旅人、元氣網及udn video YT。

林靜芸表示，感謝台北富邦銀行基金會捐書二千本，送愛到全台五五九個失智社區服務據點與十六個榮譽國民之家；感謝亞東醫院與徐元智先生紀念基金會捐書一五○○本，送愛到全台醫學中心與區域醫院、醫學系等相關科系學生；感謝華南金控副董事長林明成捐書一千本，送愛到社區照顧關懷據點。同時感謝慈月社會福利慈善基金會、台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會、台灣私立醫療院所協會、肺病防治基金會等團體響應，敬邀溫馨響應此書送至社區據點、失智據點及醫界。本書版稅收入將捐贈財團法人台北市林芳郁教授醫學教育衛生基金會，以支持外科醫師教育，書籍定價四八○元，卅本以上團購價三六○元。訂購請點此連結。