聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／母親術後急性譫妄 感恩醫護體諒協助

聯合報／ 文／鄭翊亨（高市三民）
母親因急性譫妄，對人、時、地混淆。圖／讀者提供
母親因急性譫妄，對人、時、地混淆。圖／讀者提供

90歲的母親，輕微失智、腳力退化，不愛用助行器而獨愛單手四腳拐，那天她在陽台欣賞公園美景，我趁空整理房間，突然一聲巨響，母親跌倒在地，抱扶起來已無法再走，送醫急診確診右大腿骨折，隔日手術，我負責看護。

術後第二天，母親醒後莫名要回老家，一會兒要回娘家，不然就是要看門診拿藥，她硬爬下床，怕傷口裂開，我趕緊彎腰抱回床上，她卻打我頭，頻頻發生奇怪狀況，令我驚嚇為何術後母親變了個人？醫師說，這是手術麻醉後產生「急性譫妄」，病人會對人、時、地混淆，出現日夜顛倒、情緒激躁、幻聽幻視、晚上吵鬧不睡覺、白天昏睡等症狀，要忍耐二至三天。

心懷愧疚、照顧不周，我順著母意，白天跟著一起睡，夜晚則抱下床坐輪椅繞著醫院四周說要回家，接著半夜在門診室等候叫號。

更棘手的是第三天晚上，母親不下床，重複叨念年輕時受委屈的種種與抱怨，越夜聲音越宏亮，為了不吵到鄰床及護理師難做，我心生一動：「護理師，有沒有庫房可以讓我們暫避一晚？」護理師應允，但要我們忍受裡面的凌亂與異味，我很感激推著大小聲的母親進入庫房，顧不了裡面的霉味，開了冷氣在庫房內和母親對峙一夜。

母親譫妄期間，我雖淚眼身疲，卻感恩醫護的體諒與協助，讓我順利度過難關。

骨折 護理師 手術 失智

延伸閱讀

9旬嬤陰道異常出血近1年 子宮內膜癌作祟

他到診所看感冒「不願抽血」 護理師仍拿針頭插入挨告

跨國合作救援重傷患 菲國居民稱讚台灣醫護專業與溫暖

病患家屬踹傷2嘉義長庚護理師 檢方從重依醫療法起訴

相關新聞

環境部撤銷中火罰款…敗訴！北高行認定「地方自治」

台中市政府以台中發電廠總生煤使用量逾一一○四萬公噸，且限期改善未果，三度裁罰台灣電力公司共一八○○萬元，環保署（現為環境...

4地明防午後雷陣雨 下周水氣再增加「全台濕答答」

未來1周持續炎熱，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天午後雷陣雨主要集中在南投、嘉義以南、大台北及其他山區，下周二、下周三水...

我的經驗／19歲罹巴金森病 花21年找回人生節奏

「巴金森，是我的摧毀者，也是我的塑造者。」

學校營養午餐／台中多校招標不順 憂開學無午餐

台中市新版營養午餐合約條件加嚴，多數團膳業者擔心風險太高，不敢貿然投標，多所國中小營養午餐已流標2次。校方擔憂若未即時發...

學校營養午餐／台中增訂三振條款 無人敢投標

各級學校將放暑假，台中市各國中小卻為下學年營養午餐發愁。台中市教育局修改午餐合約，新增「三振條款」，一旦業者供應非3章1...

7月徵文「謝謝你留下來陪我」 分享失智者生命動人時刻

整形外科醫師林靜芸在新書「謝謝你留下來陪我」中，溫柔揭露她與罹患失智症的丈夫、台大醫院前院長林芳郁的故事。書中真摯記錄了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。