健康你我他／母親術後急性譫妄 感恩醫護體諒協助

90歲的母親，輕微失智、腳力退化，不愛用助行器而獨愛單手四腳拐，那天她在陽台欣賞公園美景，我趁空整理房間，突然一聲巨響，母親跌倒在地，抱扶起來已無法再走，送醫急診確診右大腿骨折，隔日手術，我負責看護。

術後第二天，母親醒後莫名要回老家，一會兒要回娘家，不然就是要看門診拿藥，她硬爬下床，怕傷口裂開，我趕緊彎腰抱回床上，她卻打我頭，頻頻發生奇怪狀況，令我驚嚇為何術後母親變了個人？醫師說，這是手術麻醉後產生「急性譫妄」，病人會對人、時、地混淆，出現日夜顛倒、情緒激躁、幻聽幻視、晚上吵鬧不睡覺、白天昏睡等症狀，要忍耐二至三天。

心懷愧疚、照顧不周，我順著母意，白天跟著一起睡，夜晚則抱下床坐輪椅繞著醫院四周說要回家，接著半夜在門診室等候叫號。

更棘手的是第三天晚上，母親不下床，重複叨念年輕時受委屈的種種與抱怨，越夜聲音越宏亮，為了不吵到鄰床及護理師難做，我心生一動：「護理師，有沒有庫房可以讓我們暫避一晚？」護理師應允，但要我們忍受裡面的凌亂與異味，我很感激推著大小聲的母親進入庫房，顧不了裡面的霉味，開了冷氣在庫房內和母親對峙一夜。

母親譫妄期間，我雖淚眼身疲，卻感恩醫護的體諒與協助，讓我順利度過難關。