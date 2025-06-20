南韓出版社 把書變成時尚

首爾國際書展十五萬張門票預售時秒殺，主辦單位臨時開放外國人和身障者現場購票，而在書展賣書的，有開了書店的南韓前總統文在寅，與開了出版社的明星朴正民。台灣出版人認為，南韓把打造韓流的追星制度運用於書籍行銷，「粉絲經濟」不只為作家養粉，也為出版注入新的活力。

首爾書展有七十年歷史。南韓出版協會長尹哲鎬表示，首爾書展十年前開始轉型，年輕出版人傾注熱情與創意，讓書展成為時尚象徵。當書本成為時尚，就能找到新時代的讀者。

書展中，有出版社為讀者打造專屬書櫃、贈送讀者依據書本氛圍設計的香水、把詩句做成貼紙書，還有各種異業結盟，如飲食書跟廚具出聯名商品、旅行書跟航空公司合作打造機場般的攤位。連作家的聲音都是「粉絲經濟」的一環。

譯者陳雨汝說，出版社會邀請作家為經典錄製有聲版。某年的首爾書展有一座電話亭，讀者拿起電話筒，就可以聽到作家對你念情詩。

台灣逗點文創結社總編輯陳夏民，六年前開始參訪首爾書展，他認為，南韓出版社擅於操作「粉絲經濟」，把「追星制度」做到極致，認真經營社群幫作家「養粉」，從決定出版一本書的開始，就很明確知道賣的不只是書，還有各種衍生商品。

台北書展基金會董事長郝明義認為，南韓實施「圖書定價制」規定新書不能打折後，出版社不能玩折扣戰，把所有心思都放在行銷上，用贈品代替折扣吸引讀者，對出版業來說是良性發展。