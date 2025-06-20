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兒童看表演／表演者懂藝術 也要懂孩子

聯合報／ 記者陳宛茜董俞佳／台北報導

両両製造聚團藝術總監左涵潔參加英國愛丁堡藝穗節時，意外發現藝穗節上百個節目都開放父母帶著寶寶參加，甚至帶寶寶參加的觀眾還能免門票，在跟國外的寶寶藝術家交流時，發現歐洲是把「寶寶進劇場」當成藝術平權，人人都有進劇場的權利，即使是寶寶。

在傳統正式的音樂會場合中，往往有年齡限制，就算能帶孩子入場，也無法接受孩子躁動聲響，更無法接受寶寶與新手父母觀眾因為有哺乳等需要，必須於演奏期間離開表演場地，導致年輕父母多半不敢帶孩子出席表演場所，深怕受到歧視。因此一場好的親子音樂會，主辦單位通常會設計許多巧思與幼教導引吸引這些小聽眾。

MUZIKids音樂節創辦人孫家璁表示，一般音樂會希望觀眾若有狀況可以先離場，等到特定時間點再進場，但兒童音樂節的特色就是開放讓觀眾隨時能進出，如果小朋友不舒服的時候可以先到場外舒緩情緒，隨時可以再進場。場地也有哺乳室、飲水機等基本設備，以因應供嬰幼兒家庭需要。

「賦格的小小音樂大師課」以輕鬆演奏會的形式展出，深受親子喜愛。創辦人陳怡臻表示，每場邀請的音樂家除了具備精湛的演奏技巧外，喜歡孩子、懂得跟孩子相處的技巧，也是很基本的要求。場邊還有一位老師是具備幼教和兒童社工相關背景，當孩子情緒不穩時，可以適時介入協助安撫，演奏過程中搭配的說書人，甚至有受過正向教養的訓練，並定期回訓。

不過寶寶劇場在台灣推廣的另一個問題，是尿布台、哺乳室的不足。左涵潔指出，台灣不認同嬰幼兒是劇場觀眾的一員，劇場、音樂廳缺乏友善嬰兒的空間規畫。

也有家長認為，有尿布台、飲水機、哺乳室等設備愈完整愈好，若鄰近地點有方便的親子廁所可以使用，也可以接受。

音樂會 劇場

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