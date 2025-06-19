專家呼籲40歲以上三高民眾或高階主管應重視腦中風預防

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
腦中風治療專家楊司寬呼籲40歲以上的三高民眾或企業高階主管，應重視腦中風預防。記者宋健生/攝影
腦中風治療專家楊司寬呼籲40歲以上的三高民眾或企業高階主管，應重視腦中風預防。記者宋健生/攝影

醫界發現，不少接受腦中風預防保健治療的民眾，大多是有家族病史，或是健檢時發現有三高的企業高階主管。腦中風治療專家楊司寬醫師呼籲40歲以上的三高民眾，應積極面對和重視腦中風預防，落實「預防勝於治療」就不用擔心醫師荒造成無法接受即時治療的威脅。

近期嘉義長庚醫院透過內部LINE群組發布訊息，指出因夜間醫師人力與急救負擔失衡，晚間10時至早上7時時段暫不收治判定無顯著效益之腦中風轉診對象，顯示雲嘉南地區急性腦中風醫療已逼近崩潰邊緣。

根據衛福部統計，腦中風已連續多年高居國人十大死因之一，在台灣，每年超過3萬人因腦中風住院，其中不少患者面臨永久性失能或生活品質嚴重下降，而成人致殘率最高的就是腦血管疾病。

長期致力於腦血管疾病研究與治療的六順診所楊司寬醫師指出，腦中風其實可防可控，呼籲民眾從日常生活做起，積極管理風險因子，遠離中風威脅。

楊司寬表示，腦中風可分為缺血性（血管阻塞）與出血性（血管破裂）兩大類，但無論那種類型，高血壓、高血糖與高血脂都是導致腦中風的主要元凶。

三高如果長期未控制，將會加速血管硬化與狹窄，導致血流不暢或血管破裂，楊司寬強調，透過定期健康檢查與藥物治療，大多數個案可以有效避免進一步惡化。

楊司寬說，現代人生活型態改變、壓力過大、飲食西化，導致三高問題越來越常見，腦中風患者年齡層不斷下探至40歲甚至30歲出頭。他發現，不少接受腦中風預防保健治療的民眾，大多是有家族病史，或是健檢時發現有三高的高階主管。

楊司寬強調，有家族病史的人、高血壓、高血糖與高血脂三高患者、肥胖族群、長期抽菸或缺乏運動者，都是腦中風的高風險對象，應提早進行相關檢查與預防，例如頸動脈超音波、1024切心臟電腦斷層等檢查，可以及早發現心血管問題，口服或施打針劑降低血栓的形成。

在全民健康意識逐漸提升的今天，楊司寬再次提醒，守護血管健康，就是守護未來的生活品質與尊嚴，預防正是守住健康的根本之道。他語重心長地說，「比起治療，我們更希望幫助大家不必經歷那一天。」呼籲民眾，預防中風就從今天做起，從自己做起。

腦中風

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