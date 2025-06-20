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「交響情人夢」音樂劇 早鳥優惠23日開賣
由漫畫家二之宮知子繪製的漫畫「交響情人夢」，在二○二三年正式改編為音樂劇，日劇版的「野田妹」上野樹里以及「休得列傑曼」竹中直人同樣有參與音樂劇的演出，而「千秋王子」則由日本新生代超人氣演員三浦宏規飾演。
今年九月，「交響情人夢」音樂劇重磅回歸，以全編制現場交響樂團搭配夢幻卡司現場演唱，台灣為演出全球首站，搶先日本上演。
集結音樂劇原班卡司與製作團隊「交響情人夢」音樂劇交響音樂會將於九月六日、九月七日於台北流行音樂中心演出兩場，早鳥獨家優惠下周一（廿三日）中午十二時udn售票網開搶。
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