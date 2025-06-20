寶寶看戲、賞樂 國家級場館開大門

表演藝術票券往往註明「建議六歲以上觀眾入場觀賞」，觀眾普遍認為，聽不懂、看不懂、會哭鬧的嬰幼兒，不適合當劇場和音樂會的觀眾、聽眾。但其實，台中歌劇院、台灣戲曲中心等國家級場館，已打開大門歡迎這些「寶寶觀眾」，讓零歲以上的寶寶也能擁有自己的第一場音樂會與第一齣戲。

台中歌劇院藝術總監邱瑗表示，寶寶劇場提供了一個場域，邀請父母帶著寶寶，跟著劇場探索彼此嶄新又親密的關係。

邱瑗說，有了「第一次」後，許多原本不進劇場的大人，可能就因此成了穩定的劇場觀眾。

台灣首個為孩子設計的音樂盛典「MUZIKids 二○二五兒童古典音樂節」，七月推出台灣首次專為零到三歲嬰幼兒設計的交響音樂會「寶寶的交響樂」，票房秒殺。而台中國家歌劇院去年暑假推出寶寶劇場，專門設計給十八個月以下幼兒與照顧者一同欣賞，三天六場，也在開演前一個月即完售。

両両製造聚團藝術總監左涵潔是專業舞者，二○一五年擁有第一個寶寶後，苦惱於無法帶著寶寶一起進劇場，身邊朋友也有同樣困擾。

左涵潔為此創辦「両両製造」，專為○到兩歲的寶寶和陪伴者設計劇場節目，二○一六年完成寶寶劇場系列作品的第一炮「我們需要一朵花」，是台灣第一齣專為兩歲以下嬰幼兒設計的「寶寶戲劇」。

左涵潔認為，寶寶會用純真的本能來回應劇場中的一切，讓你看見小孩的另外一面，「這是非常純粹而美麗的一刻」，而且寶寶給大人的東西，往往比大人帶給寶寶更多，父母不僅得到身心療癒的空間，還能跟著寶寶打開眼界和耳界、一起去探索藝術的世界。

邱瑗表示，在歐洲，百分之八十的劇場是「社區劇場」，定位與目標是讓「所有人都能進場」，對噪音的包容度高於國家級場館，許多觀眾也會帶著寶寶進場。但是台灣是所有的劇場都用「國家級劇場」的標準，要求觀眾看戲、聽音樂會必須「安靜、正襟危坐」。期待透過寶寶劇場，打破觀眾認為劇場必須安靜嚴肅的偏見。