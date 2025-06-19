狂吃紓壓體重飆至123公斤 高中生不動刀靠這招瘦16公斤

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師鍾念庭說明，減重可有效降低肥胖併發症發生。圖／台中榮總提供
醫師鍾念庭說明，減重可有效降低肥胖併發症發生。圖／台中榮總提供

17歲黃姓高中生靠吃東西紓壓，體重一路飆升，胖到123公斤，連走路都喘，去年到台中榮總接受減重療程，調整生活習慣，戒掉消夜，學會吃原型食物，加上規律運動，8個月內成功減重16公斤，體脂率從40.4%降至32.8%，今年高中畢業前健檢數據正常，持續朝理想體重邁進。

台中榮總家庭醫學部醫師鍾念庭說，很多人減重，卻越減越胖，體重減不下來常見原因是三餐不定時、不定量，工作壓力大，加班、吃消夜，睡眠品質差等，這些日常習慣，都不可靠少吃、多動就能完全解決，因此台中榮總減重門診從生活出發，例如有人一有壓力就狂吃解壓，會加入精神醫師的評估等。

黃姓高中生國中體重97公斤，高中飆到123公斤，走路都會喘，體檢時發現尿酸超標，去年被昆蟲咬到腳，感染蜂窩性組織炎，歷經開刀3次、9個月才癒合，醫師診斷是肥胖影響傷口癒合，加上走路都喘，下定決心減重。

黃姓高中生說，他去年8月就診家醫科減重門診，他開始減重最辛苦是戒消夜，所以他都把握正餐時吃飽，晚上就不餓不會想吃消夜，也會挑選食物，控制餐量，減少澱粉，吃蔬菜，蛋白質夠量，2周後，體重就下降，到107公斤後開始運動，瘦下來也沒有容貌焦慮，拍照比較好看，今年和媽媽參加進香，第一次從苗栗走到北港，完成急行軍136公里，他的目標是瘦到80公斤。

鍾念庭說明，減重減脂不減肌，必須每日飲食記錄及體重測量；家中不囤零食，並且將零食收進櫃裡，減少視覺刺激；不餓，但想吃東西，可先喝水、豆漿、或無調味毛豆，並發掘飲食以外的紓壓方式，比如看電影、睡覺。

台中榮總家庭醫學部協助黃姓高中生（左二）成功減重16公斤。圖／台中榮總提供
台中榮總家庭醫學部協助黃姓高中生（左二）成功減重16公斤。圖／台中榮總提供
黃姓高中生開始減重後，今年首次完整走完苗栗至北港的媽祖進香路線。圖／黃姓高中生提供
黃姓高中生開始減重後，今年首次完整走完苗栗至北港的媽祖進香路線。圖／黃姓高中生提供

體重 減重 台中榮總

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