人工繁殖「赤鯮」 水試所成功育苗創全球首例

「赤鯮」為深海高價魚種，但近年來漁獲量卻持續下滑。農業部水產試驗所歷經多年努力，終於在今年完成俗稱「赤鯮」的黃背牙鯛人工繁殖技術，目前已可穩定蓄養由深海採集的赤鯮種魚一年以上，其中魚苗孵化後培育超過三個月更為全球首例，未來將以放流方式增加漁業資源。

赤鯮體色呈鮮豔的紅色，靠近背鰭基部的魚背上有三塊大型金黃色斑塊，其肉質緊緻扎實，適合乾煎、炭烤及清蒸，深受消費者喜愛。根據漁業年報統計，赤鯮漁獲量從二○○一年的三三○○公噸持續下降，到前年僅剩三四四公噸，產量約減少九成。

水試所沿近海漁業研究中心主任翁進興表示，赤鯮活體取得困難，因此國內過去未有種魚養殖紀錄，加上繁殖技術尚未開發完成，在長期的漁獲壓力下恐造成資源變動，因此二○二一年起，水試所整合海洋及繁養殖漁業專家與北部漁船船長合作，由船長於北方三島海域水深二○○到二八○公尺處釣獲種魚，交給海洋團隊進行初步蓄養穩定。

不過翁進興說，赤鯮種魚繁殖不易，歷經多次人工繁殖失敗後，改嘗試轉運至東港繁養殖團隊進行種魚育肥後，嘗試將種魚生殖腺培育成熟。在多年努力下，終於在今年初自然產下受精卵成功孵化，目前已穩定攝餌。

水試所長張錦宜表示，今年三月十九日孵化的受精卵魚苗，經過細心照顧終於順利成長到五至八公分。

水試所表示，因應漁業資源匱乏趨勢及提升台灣養殖產業競爭力，擬定數種沿近海重要物種進行人工繁殖技術研究，近年陸續完成黑䱛（黑喉）、康氏馬加鰆（土魠）、鱰魚（鬼頭刀）、赤鯥（紅喉）繁殖技術開發。