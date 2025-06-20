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環境部撤銷中火罰款…敗訴！北高行認定「地方自治」

聯合報／ 記者林孟潔趙容萱李柏澔林海／連線報導
台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片
台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片

台中市政府以台中發電廠總生煤使用量逾一一○四萬公噸，且限期改善未果，三度裁罰台灣電力公司共一八○○萬元，環保署（現為環境部）認為裁罰處分違法而撤銷，台中環保局不服，提行政訴訟，台北高等行政法院昨判台中環保局勝訴，撤銷環境部處分，可上訴。

環境部稱，尊重原審法院判決，但本件行政訴訟尚未確定，環境部的撤銷處分，仍然有效將依法提起上訴。台電則說，法院是針對環境部撤銷處分「程序」面向，認為應由行政院依照地方制度法處理，因而撤銷環境部原處分及訴願決定，不代表法院認為台中市府合法。

中市環保局長陳宏益說，判決可知台中市政府要求中火減煤確有理由，請中央顧及中南部人民健康，落實能源分散與檢討能源政策

中火先前經台中環保局許可設置固定汙染源、鍋爐發電程序共十組，台中環保局二○一九年十一月廿九日派員稽查固定空氣汙染源時，發現中火自二○一○年一月廿六日至十一月廿八日，總生煤使用量為一一一○萬二七一八公噸，超過一一○四萬公噸許可量上限，認為違反空氣汙染防制法，同年十二月三日開罰三百萬元，並限期改善。

市府事後查核發現中火燃煤仍超標，同年十二月十四日再開出六百萬元罰單，限期改善；市府十二月廿三日複查，發現鍋爐發電程序仍持續使用生煤，未完成改善，第三度裁處罰鍰九百萬元。

中火不服三件裁罰處分，向台中市府提訴願，第一件三百萬元處分被駁回，中火再向台中高等行政法院提行政訴訟，案件被裁定停審中；至於六百萬及九百萬處分，台中市府尚未作決定。

環境部以上級機關地位，認為中火生煤使用量未超過許可證應記載內容，沒有違反空汙法，台中環保局裁罰處分違法，於二○二○年二月廿五日撤銷台中環保局三項裁罰，台中環保局提訴願被不受理，再提行政訴訟救濟。

北高行認為，空汙防制是環境保護重要項目，因各地方地理環境、自然條件、社會發展狀況產業結構等都不同，因此環境保護事項有因地制宜必要，空汙防制為台中市地方自治範疇，台中環保局裁處中火罰鍰並廢止許可證，屬地方自治事項。

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