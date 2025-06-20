專業觀點／年輕型巴金森病 低劑量用藥減少副作用

巴金森病（又稱帕金森病）不再是年長者專利，有台灣「巴金森之父」尊稱的陸教授神經科診所醫師陸清松指出，目前50歲以下的巴友比率已達7.3%，並有逐年增加的趨勢。過去因診斷技術有限，年輕型巴金森病友經常被誤診為焦慮症或其他精神疾病，延誤治療，所幸近年診斷準確性提升，病友可及早接受適當治療。

陸清松表示，年輕型巴友與高齡巴友的臨床表現有顯著不同，年輕巴友病程較長、進展緩慢；藥物治療方面，初期治療常見使用多巴胺促效劑，但年輕巴友使用這類藥物後可能出現異常衝動行為，如：過度購物、賭博和性興奮等副作用，巴友需特別注意，以免影響日常生活。

年輕型病友常需在「延後左旋多巴（Levodopa，L-dopa）可能引起異動症」與「早點服藥，換得好生活品質」之間權衡掙扎。陸清松表示，左旋多巴的本質，是能穿越血腦障壁的多巴胺前驅藥物，對失去黑質神經元的巴金森大腦而言，它就像缺水荒原裡的一場及時雨；對年輕病友來說，長期使用易引發異動症，建議在病情明顯影響日常生活品質時，先使用低劑量，並觀察用藥反應，以減少副作用產生。

他呼籲民眾提高警覺，若出現靜止時手腳震顫、步態異常或睡眠障礙等症狀，應及早尋求專科醫師進行深入檢查，以避免錯失早期治療的關鍵時機，並語重心長道：「年輕型巴金森病絕非人生的終點，而是另一段人生旅程的開始。」

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