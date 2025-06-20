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淘汰舊機車 環團：應增買電動車誘因

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部持續推動淘汰老舊車輛政策，不過根據統計，全台車齡十年以上的老舊機車仍有六二八萬輛。環團表示，政府應思考提升購買電動車的誘因。圖／聯合報系資料照片
環境部持續推動淘汰老舊車輛政策，不過根據統計，全台車齡十年以上的老舊機車仍有六二八萬輛。環團表示，政府應思考提升購買電動車的誘因。圖／聯合報系資料照片

為改善高汙染車輛的空汙排放，環境部持續推動淘汰老舊車輛政策，不過根據統計，全台車齡十年以上的老舊機車仍有六二八萬輛。環團直言，政府應思考如何增加首購族優先選擇電動車的意願才對。

對此，環境部表示，民眾汰換十年以上的老舊燃油機車換購電動機車，最少可獲二八○○元；各地方政府也運用空氣汙染防制基金，民眾新購或換購電動機車皆有經費補助。經濟部也宣布響應加碼補助報廢十年以上的老舊燃油機車並購買經濟部認可的電動機車，即可再獲得加碼補助一千元。

環境部大氣司長黃偉鳴表示，截至二○二三年止，北部空品區十年車齡以上機車約二○七萬輛，竹苗空品區約四十萬輛，中部空品區約一三一萬輛，雲嘉南空品區則有九十九萬輛，高屏空品區約一二○萬輛，宜蘭空品區約十萬輛、花東空品區約十四萬輛，而每年申請環境部汰舊換電動機車補助數量約三萬輛。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，原本政府二○一八年喊出二○二五年的電動機車市占率要到百分之五十，後來調整成二○二五年百分之廿、二○三○年百分之卅五，但現在卻只僅約百分之十，進度明顯落後。

趙家緯說，政府過去只補助老舊機車的汰舊換新而不補助新購，只會讓燃油機車普及率繼續增加，很多年輕人購車依舊選擇燃油車，政府應思考如何提升購買電動車的誘因。

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