路口安全改善 六都中北市進度最慢

為洗刷@@@行人地獄@@@惡名，交通部列管全台路口行人安全設施預期改善一三一六處，但根據道安會統計，今年截至四月，僅完成六二七處，其中屏東、澎湖掛零；以六都來看，北市表現最差，列管四十三個路口僅完成四處。

對此，台北市交工處表示，因市府年度規畫，工程發包後就會陸續完工，截至五月中已完成廿三處，年底四十三處可全面完工。

澎湖縣政府工務處表示，預計今年將完成四處路口行人安全設施改善，目前實績「掛零」，主要是須配合工程執行，全案預計九月啟動後，年底可坐收成效。屏東縣政表示，共計列管廿處，陸續改善中。

交通部、內政部與地方政府共同合作，加速完成行人交通安全設施，今年目標完成一三一六處的行人安全設施。不過以六都為例，台北市進度最慢，目標改善四十三處，截至四月底，僅完成四處；高雄、台中進度都過半，其中高雄目標改善二五六處，已完成一三五處，台中一百處，已完成六十五處。

交通部說明，部分縣市進度緩慢，可能原因是尚未找到廠商還未發包，又或是遇到突發狀況，如挖到水管或電線，或是需花時間與當地里民溝通等，導致進度受到影響，目前才四月，尚有時間可精進。

不過行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，曾與靖娟基金會檢核全台卅所學校已改善好的路口行人安全設施，發現所有學校周邊路口行人安全設施或道路畫設，沒有一所符合法規。

陳愷寧批評，就算給了經費，若無依照法規改善、監管機制不夠明確，仍無法改善行人地獄問題，盼中央盡快提出改善方案。