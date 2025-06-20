未停讓行人致重傷 罰金升至最高3.6萬元

交通部昨公告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，調高駕駛未停讓行人導致行人死傷裁罰金額，未停讓行人致輕傷，最高開罰三萬元，致重傷或死亡則一律以最高三點六萬元開罰，新制自六月卅日上路。

交通部表示，去年行人死傷一萬七一六二人，較前年一萬七六六○人，減少四九八人，其中死亡人數從三八○人降至三六六人，顯示道安改善有成效，但行人死亡案件中，有八十三人是因「車輛未依規定停讓行人先行」，約占二成，顯示仍有部分駕駛人未依規定停讓行人。

交通部表示，考量自前年六月卅日加重不停讓行人罰則後，仍有部分駕駛人未依規定停讓行人，為遏止駕駛人僥倖不停讓心態，減少行人事故發生，因此在母法授權法定罰鍰額度範圍內，酌予調高致人輕傷的起罰金額。

根據交通部公告，汽車駕駛不停讓行人導致行人輕傷，裁罰從原本的七千二百元至一點二萬元，調高到一點八萬元至三萬元；致行人重傷裁罰也從一點八萬元至三萬元，調高為一律最高罰三點六萬元，與致行人死亡裁罰金額相同。

交通部表示，將持續修法，針對不停讓行人致輕傷吊扣駕照一年，提高到一至二年；不停讓行人致重傷或死亡吊銷駕照部分，現行三年不得考照，將提高到四至五年不得考照，草案已送行政院審查，待院會通過後，將送立法院修法。