林之晨撰文談林芳郁「爸比我非常想你」

擔任過衛生署長、台大、北榮、亞東等三家醫學中心院長，心臟外科名醫林芳郁罹患失智症五年，他的妻子、整形外科權威林靜芸，將於周日在台大醫院成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，盼為處境艱困的外科增添薪火，支持年輕醫師，同時將發表新書「謝謝你留下來陪我」。

新書中，林靜芸分享照護甘苦談，而這對名醫夫妻兒子林之晨，現為台灣大哥大總經理，撰文真情流露，「父親是我見過最接近的完人，爸比，我也愛你，我非常想你」。

林之晨於新書撰文，以「我的偶像，我的大玩偶」為題，談到父親消滅台大醫院紅包文化、催生緊急救護技術員（ＥＭＴ）制度，改革三家醫學中心，培養大量人才，對台灣的醫療生態帶來巨大而深遠的影響，這些大家熟知的貢獻，是他即便當初一樣走醫療領域，也不可能超越。

名醫節儉 老車一開十幾年

文中更提及，林芳郁不為人知的另一面，例如為了省冷氣，夏天在家總是穿著破內褲走來走去。皮夾、皮帶一用就是幾十年，當醫生賺了錢，卻也不買名車，一台豐田開了十幾年，到了無法維修才換掉。

林之晨指出，父親從醫學臨床轉至管理職（院長）後，為了把工作做好，每天抱著商管著作勤讀，那時他正投入創業經營，父子常一起討論。原以為父親是門外漢，「但很快的，父親對於管理見解，就超過我，及當時我見過的優秀經理人」。

此外，從小愛漫畫的林之晨也折服於父親繪畫天分，以為林芳郁只會畫心臟示意圖等嚴肅東西，沒想到，一次看到父親隨手筆畫的哪吒，才知神韻、畫工、完整度，都是職業等級。

林之晨說，父親很愛跟我們玩樂，小時候周末最常做的，就是拿橡皮筋跟紙頭做簡易彈弓，在家裡打陣地戰。他跟妹妹會用枕頭堆出碉堡，跟坐在書桌的父親對戰，父親再忙，也會放下工作陪我們玩上一場。

兒子自認 難超越父親貢獻

為新書撰文，林之晨坦言，自己一生難以超越父親的貢獻與人格，並表達對自己對於父親的深厚情感。文中描述，父親對於家人的愛，雖個性內斂害羞，卻不吝嗇對家人表達他的愛。他感嘆，「爸比，好希望你還在讀管理書籍，可以跟你分享這幾年我看到的風景」。