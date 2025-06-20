聽新聞
0:00 / 0:00

林之晨撰文談林芳郁「爸比我非常想你」

聯合報／ 記者李樹人沈能元／台北報導
名醫失智5年…兒子牽掛的大玩偶 心臟外科名醫林芳郁（左）罹患失智症五年，妻子林靜芸發表新書，兒子林之晨（右）撰文「我的偶像，我的大玩偶」，分享與爸爸的回憶。圖／林之晨提供
名醫失智5年…兒子牽掛的大玩偶 心臟外科名醫林芳郁（左）罹患失智症五年，妻子林靜芸發表新書，兒子林之晨（右）撰文「我的偶像，我的大玩偶」，分享與爸爸的回憶。圖／林之晨提供

擔任過衛生署長、台大、北榮、亞東等三家醫學中心院長，心臟外科名醫林芳郁罹患失智症五年，他的妻子、整形外科權威林靜芸，將於周日在台大醫院成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，盼為處境艱困的外科增添薪火，支持年輕醫師，同時將發表新書「謝謝你留下來陪我」。

新書中，林靜芸分享照護甘苦談，而這對名醫夫妻兒子林之晨，現為台灣大哥大總經理，撰文真情流露，「父親是我見過最接近的完人，爸比，我也愛你，我非常想你」。

林之晨於新書撰文，以「我的偶像，我的大玩偶」為題，談到父親消滅台大醫院紅包文化、催生緊急救護技術員（ＥＭＴ）制度，改革三家醫學中心，培養大量人才，對台灣的醫療生態帶來巨大而深遠的影響，這些大家熟知的貢獻，是他即便當初一樣走醫療領域，也不可能超越。

名醫節儉 老車一開十幾年

文中更提及，林芳郁不為人知的另一面，例如為了省冷氣，夏天在家總是穿著破內褲走來走去。皮夾、皮帶一用就是幾十年，當醫生賺了錢，卻也不買名車，一台豐田開了十幾年，到了無法維修才換掉。

林之晨指出，父親從醫學臨床轉至管理職（院長）後，為了把工作做好，每天抱著商管著作勤讀，那時他正投入創業經營，父子常一起討論。原以為父親是門外漢，「但很快的，父親對於管理見解，就超過我，及當時我見過的優秀經理人」。

此外，從小愛漫畫的林之晨也折服於父親繪畫天分，以為林芳郁只會畫心臟示意圖等嚴肅東西，沒想到，一次看到父親隨手筆畫的哪吒，才知神韻、畫工、完整度，都是職業等級。

林之晨說，父親很愛跟我們玩樂，小時候周末最常做的，就是拿橡皮筋跟紙頭做簡易彈弓，在家裡打陣地戰。他跟妹妹會用枕頭堆出碉堡，跟坐在書桌的父親對戰，父親再忙，也會放下工作陪我們玩上一場。

兒子自認 難超越父親貢獻

為新書撰文，林之晨坦言，自己一生難以超越父親的貢獻與人格，並表達對自己對於父親的深厚情感。文中描述，父親對於家人的愛，雖個性內斂害羞，卻不吝嗇對家人表達他的愛。他感嘆，「爸比，好希望你還在讀管理書籍，可以跟你分享這幾年我看到的風景」。

林芳郁 林之晨

延伸閱讀

林芳郁失智震撼各界 《謝謝你留下來陪我》開賣即二刷

【新書上市】如何當一位聰明的失智症照顧者？林靜芸醫師勇敢書寫陪伴林芳郁院長歷程

林芳郁失智…名醫妻化身照顧者 陳良基：非常令人感動的鶼鰈情深

林芳郁失智…吳明賢細數貢獻：台大「留沙幫」院長第一人

相關新聞

環境部撤銷中火罰款…敗訴！北高行認定「地方自治」

台中市政府以台中發電廠總生煤使用量逾一一○四萬公噸，且限期改善未果，三度裁罰台灣電力公司共一八○○萬元，環保署（現為環境...

4地明防午後雷陣雨 下周水氣再增加「全台濕答答」

未來1周持續炎熱，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天午後雷陣雨主要集中在南投、嘉義以南、大台北及其他山區，下周二、下周三水...

我的經驗／19歲罹巴金森病 花21年找回人生節奏

「巴金森，是我的摧毀者，也是我的塑造者。」

不打折15萬張門票秒殺 首爾書展讓總統和明星都來擺攤

台灣人大概很難想像，18日開幕的首爾國際書展，賣書不打折、15萬張門票卻在網路預售時秒殺；開幕前便賣光所有門票，還得臨時...

學校營養午餐／台中多校招標不順 憂開學無午餐

台中市新版營養午餐合約條件加嚴，多數團膳業者擔心風險太高，不敢貿然投標，多所國中小營養午餐已流標2次。校方擔憂若未即時發...

學校營養午餐／台中增訂三振條款 無人敢投標

各級學校將放暑假，台中市各國中小卻為下學年營養午餐發愁。台中市教育局修改午餐合約，新增「三振條款」，一旦業者供應非3章1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。